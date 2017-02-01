ВТООН намерена продвигать Всемирные игры кочевников через социальные сети

117  0
ВБ

C 18 по 22 января Департамент туризма при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) принял участие в международной туристической выставке FITUR, которая проходила в Мадриде (Испания). В этом году одну из крупнейших европейских выставок в области туризма посетило около 9,5 тыс. туристических компаний из 165 стран мира.

В ходе выставки проект "Инициатива USAID по развитию бизнеса" организовал встречу между кыргызской делегацией и первым вице-президентом Международного олимпийского комитета Хуаном Антонио Самаранчем-младшим и с Генеральным секретарем Всемирной туристской организации при ООН (ВТООН) Талебом Рифаи для обсуждения вопросов сотрудничества в области развития туризма в Кыргызстане.

ВТООН поддерживает развитие устойчивого туризма в регионе в рамках своей программы "Великий шелковый путь" и окажет содействие в продвижении Всемирных игр кочевников в 2018 году через социальные сети, говорится в сообщении.

Выставочный стенд Кыргызской Республики продемонстрировал особенности древней кочевой культуры и традиции, природные красоты страны, передал свободный дух народа и представил Всемирные игры кочевников.

По итогам выставки Кыргызстан подписал 8 контрактов и определил 43 потенциальных бизнес-возможностей для привлечения большего количества туристов в страну.

URL: http://www.vb.kg/354676
Теги:
выставка, туризм, Испания
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  