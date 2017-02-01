ВТООН намерена продвигать Всемирные игры кочевников через социальные сети

C 18 по 22 января Департамент туризма при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) принял участие в международной туристической выставке FITUR, которая проходила в Мадриде (Испания). В этом году одну из крупнейших европейских выставок в области туризма посетило около 9,5 тыс. туристических компаний из 165 стран мира.

В ходе выставки проект "Инициатива USAID по развитию бизнеса" организовал встречу между кыргызской делегацией и первым вице-президентом Международного олимпийского комитета Хуаном Антонио Самаранчем-младшим и с Генеральным секретарем Всемирной туристской организации при ООН (ВТООН) Талебом Рифаи для обсуждения вопросов сотрудничества в области развития туризма в Кыргызстане.

ВТООН поддерживает развитие устойчивого туризма в регионе в рамках своей программы "Великий шелковый путь" и окажет содействие в продвижении Всемирных игр кочевников в 2018 году через социальные сети, говорится в сообщении.

Выставочный стенд Кыргызской Республики продемонстрировал особенности древней кочевой культуры и традиции, природные красоты страны, передал свободный дух народа и представил Всемирные игры кочевников.

По итогам выставки Кыргызстан подписал 8 контрактов и определил 43 потенциальных бизнес-возможностей для привлечения большего количества туристов в страну.