Яцек Палкевич: По неизведанным дорогам Шелкового пути

Польский исследователь, путешественник и журналист Яцек Палкевич готовит большую экспедицию по Великому шелковому пути. Важное место, естественно, будет занимать Кыргызстан. Палкевич как раз в эти дни находится в Бишкеке - это и знакомство со страной, и встречи с политиками, и подготовка к важной исследовательской работе. Сегодня известный путешественник стал гостем редакции "ВБ".

Путь торговых караванов из Азии в Европу стал первой экономической нитью, связавшей континент. Но в древности Великий шелковый путь был еще средством коммуникации, с его помощью происходил культурный обмен. Через общение с купцами и торговцами народы узнавали о существовании других государств с иным укладом жизни, другими привычками и обычаями. Других программ культурного обмена в те времена просто не существовало.

Экспедиция, которую планирует Яцек Палкевич, как раз и нацелена на культурно-историческое исследование. Этим проектом очень заинтересовались в Китае, где, кстати, провозглашена глобальная стратегия "Экономический пояс Шелкового пути". Палкевича принял председатель КНР Си Цзиньпин, которому очень понравилась задумка путешественника. В Кыргызстане чиновники по линии МИДа и Минкультуры также заинтересовались проектом польского исследователя.

Яцек Палкевич - автор последнего географического открытия XX века, точно определивший место истока реки Амазонки. Пересекал на верблюдах крупнейшие пустыни, добрался до "полюса холода" на оленьих упряжках, совершал сплав по опасным рекам на гондоле. Но самым важным для себя путешествием Палкевич считает переход через Атлантику - ему удалось пересечь океан на шлюпке за 44 дня. В 1982 году, используя богатый опыт выживания в тяжелых климатических условиях, Палкевич основал первую в Европе школу для подготовки бойцов спецназа. Он готовил антитеррористические подразделения к действиям в джунглях и песках. Яцек Палкевич является членом Русского географического общества и членом Королевского географического общества в Лондоне.

Как говорит сам Палкевич, его цель - расширить горизонты сотрудничества между странами. Сблизить народы и государства, расположенные в разных концах Евразии. Экспедиция призвана подчеркнуть и историческое значение Великого шелкового пути. "Думаю, что в современном глобальном контексте древний путь может стать символом высокого политического, торгового и культурного потенциала целого региона", - говорит Яцек Палкевич.

Маршрут экспедиции, старт которой намечен на осень текущего года, проляжет из Китая через Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Россию и Беларусь в Польшу. Протяженность пути составит более 10 000 км. Это расстояние Палкевич планирует преодолеть на машинах с остановками в древних городах и местах, которые служили стоянками для древних караванов, предполагается посещение объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В каждой стране на пути следования автокаравана предполагается проведение больших презентаций и фольклорных фестивалей, где будут представлять культурные традиции разных народов. По результатам экспедиции будет снять фильм, выпущен альманах и подготовлена фотовыставка. С этим багажом собранного творческого материала Палкевич отправится в обратный путь, по тому же маршруту из Польши в Китай.

"Я всем говорю, что везде, где я хочу побывать, хочу оставить свой след. Места, которые я потрогал и посмотрел, всегда описываю, сохраняю для истории, я ведь журналист. И мне важно передать это все потомкам, потому что мир постоянно меняется. Многих из тех мест, которые я видел раньше, сейчас уже нет", - отмечает Палкевич.

Самым большим приключением в жизни Палкевич считает свой отчаянный переход через Атлантический океан. В середине 70-х отправился в путь на небольшой шлюпке - так он решил проверить себя на прочность и испытать предел человеческих возможностей. За время 44-дневного путешествия три дня и три ночи Палкевичу пришлось бороться за жизнь, он попал в шторм. Тем не менее это было опасное путешествие со счастливым концом. Исследователь не сдался, когда было трудно, и в то же время многому научился.

Яцек Палкевич не знает современных путешественников, сейчас их стало очень много. Современный транспорт, средства связи и навигация сделали приключения менее опасными. Сейчас нет таких мест на планете, откуда нельзя подать сигнал SOS или откуда нельзя дозвониться. Поэтому Палкевич очень горд тем, что его другом был автор и ведущий популярной программы на советском телевидении "Клуб путешественников" Юрий Сенкевич.

"Дружба настоящая была с таким человеком, надеюсь, знаете - Юрий Сенкевич. Он в одной книге на четвертой странице написал про меня: "Я горд, что Яцек считает меня своим другом". У нас была настоящая мужская дружба. Потом появился на горизонте Тур Хейердал, поскольку Юра (Сенкевич) дружил с ним очень. Мы познакомились, и когда Хейердал приезжал в Москву, я тоже приезжал, и три дня мы гуляли вместе".

Палкевич признался, что очень соскучился по путешествиям, более года он полностью поглощен подготовкой к экспедиции "Великий шелковый путь – 2017". Очень много времени отнимают различные согласования и встречи, а душа все это время требует новых путешествий и приключений.