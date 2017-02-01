Авиакомпания "АСТ" готова оказать помощь пострадавшим в авиакрушении

257  0
ВБ

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев встретился с представителями турецкой авиакомпании "АСТ" во главе с гендиректором Желалом Карабашем. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Напомним, "АСТ" принадлежал Боинг 747, который потерпел крушение 16 января, упав в населенном пункте Дача-СУ.

На встрече первый вице-премьер представил подробную информацию о произошедшей авиакатастрофе и ее последствиях.

"Все вопросы по произошедшей авиакатастрофе находятся под контролем правительства, пострадавшим со стороны государства оказывается необходимая помощь. Теперь нам необходимо совместными усилиями решить проблемы пострадавших в результате авиакатастрофы", - отметил Абулгазиев.

В свою очередь представители турецкой авиакомпании заявили о готовности оказать помощь по возмещению материального ущерба. Детям, оставшимся без попечения родителей, оплатить их обучение.

Желал Карабаш также проинформировал о содержании груза, который перевозил самолет. Он отметил, что до авиакатастрофы указанный авиалайнер совершал несколько рейсов по указанному маршруту. При каждом рейсе самолет совершал посадку в международном аэропорту "Манас" для дозаправки и смены экипажа.

В заключение гендиректор авиакомпании добавил, что груз, который перевозил Боинг 747 по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, не предназначался для Бишкека.

URL: http://www.vb.kg/354679
Теги:
авиакатастрофа, Турция, Мухамметкалый Абулгазиев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  