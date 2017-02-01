Авиакомпания "АСТ" готова оказать помощь пострадавшим в авиакрушении

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев встретился с представителями турецкой авиакомпании "АСТ" во главе с гендиректором Желалом Карабашем. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Напомним, "АСТ" принадлежал Боинг 747, который потерпел крушение 16 января, упав в населенном пункте Дача-СУ.

На встрече первый вице-премьер представил подробную информацию о произошедшей авиакатастрофе и ее последствиях.

"Все вопросы по произошедшей авиакатастрофе находятся под контролем правительства, пострадавшим со стороны государства оказывается необходимая помощь. Теперь нам необходимо совместными усилиями решить проблемы пострадавших в результате авиакатастрофы", - отметил Абулгазиев.

В свою очередь представители турецкой авиакомпании заявили о готовности оказать помощь по возмещению материального ущерба. Детям, оставшимся без попечения родителей, оплатить их обучение.

Желал Карабаш также проинформировал о содержании груза, который перевозил самолет. Он отметил, что до авиакатастрофы указанный авиалайнер совершал несколько рейсов по указанному маршруту. При каждом рейсе самолет совершал посадку в международном аэропорту "Манас" для дозаправки и смены экипажа.

В заключение гендиректор авиакомпании добавил, что груз, который перевозил Боинг 747 по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, не предназначался для Бишкека.