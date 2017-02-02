На Марсе обнаружены загадочные гребни из скал

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Ученые американского космического агентства NASA разглядели на фотографиях с Марса гигантские структуры, высотой примерно с 16-этажный дом. Эти массивные образования во впадине Медузы, близ экватора планеты, озадачили экспертов, пишет Росбалт.

Некоторые из этих скал очень тонкие, как лезвие, и они образуют своеобразный гребень. Они похожи на природные горные хребты, сформированные лавой, которые можно увидеть на северо-западе Нью-Мексико (США).

Уфологи сразу же предположили, что гребни на поверхность Марса занесли инопланетные существа и это является их местом жительства. Ученые категорически с этим не согласны, отмечая, что это естественные образования, передает The Sun.

По словам Лоры Кербер из Лаборатории реактивного движения NASA, полигональные гребни на Марсе - ключ к пониманию истории планеты.

Так называемая впадина Медузы на Красной планете - весьма загадочное место, которое давно интересует ученых. Она представляет собой обширную низину, заполненную минеральными отложениями неясного происхождения. Одно из интересных свойств поверхности впадины - это способность эффективно поглощать радиоволны длиной от 3,5 до 12,6 см. Именно в этом диапазоне работают почти все земные радары, поэтому такие регионы, как впадина Медузы, получили прозвище "невидимок".

URL: http://www.vb.kg/354681
Теги:
космонавтика
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