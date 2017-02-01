Депутаты хотят пригласить глав ГКНБ и Генпрокуратуры

Сегодня, 1 февраля, продолжая заседание парламента, депутаты вновь попросили спикера внести в повестку создание депутатской комиссии по обвинению бывшего генпрокурора Аиды Саляновой в незаконной выдаче лицензии приближенному экс-президента Бакиеву Алексею Елисееву.

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков заявил, что ему нужно время для изучения материалов, предоставленных фракцией "Ата Мекен".

"Да, решение фракции у меня на руках. Однако я хотел бы у фракции "Ата Мекен" попросить время для того, чтобы я изучил все материалы, факты и обстоятельства. Эта проблема касается всех", - сказал Турсунбеков.

Депутат от фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов предложил на следующее заседание палаты пригласить глав ГКНБ и Генпрокуратуры. По его словам, данный вопрос нужно обсуждать открыто.

"Стоит вынести вопрос о создании депутатской комиссии на открытое обсуждение. Следствие каждый день показывает материалы дела по КТР и ЭлТР, а также в "Вечернем Бишкеке". Вопросов очень много. Все 120 парламентариев могут задать вопросы о том, есть ли тут политический мотив или нет. За 20-летнюю историю аресты всегда происходили именно по политическим мотивам", - отметил парламентарий.

Его коллега от фракции СДПК Жанар Акаев сообщил, что большинство нардепов поддерживает создание комиссии.

"Основная масса поддерживает предложение по созданию комиссии. Мы считаем, что нужно защитить депутата", - сказал Акаев.