Сегодня: жертва "Группы смерти", снос пятиэтажки, Сарпашев и земля Бакиева

Первая жертва из "Группы смерти". Под утро из окна пятиэтажки в столичном микрорайоне Восток-5 выбросился школьник. Ученик 8-го класса свел счеты с жизнью после того, как к нему на телефон через WhatsApp пришло сообщение: "Чтобы спастись, нужно выпрыгнуть из окна".

Есть веские основания подозревать, что подросток состоял в так называемой "Группе смерти". Участники этого виртуального сообщества контактируют через интернет в социальных сетях и различных приложениях. Недавно в местном сегменте Всемирной паутины появилась игра "Тихий дом". Так называемый "куратор" дает участникам различные поручения, выполнение которых сопряжено с опасностью. Последнее задание в игре – убить себя.

Это все-таки случилось, хотя еще накануне правоохранители сообщали, что подобные группы находятся под их контролем, а в Кыргызстане не зарегистрировано ни одного случая детского и подросткового суицида из-за игр в интернете.

Сносят незаконно построенную пятиэтажку. По указанию мэрии начат разбор высотного дома, возведенного на пересечении улицы Токтогула и проспекта Манаса. Работы на этой территории велись без согласования правоустанавливающих и разрешительных документов. Инспекторы городских служб неоднократно выносили предупреждения, передавали владельцу требования о добровольном сносе. Однако все это хозяин стройки проигнорировал.

В ближайшее время в Бишкеке также будут демонтированы возводимые или уже готовые объекты, возведенные без учета технологических требований и разрешительных документов, предупреждает столичная мэрия. С начала января при муниципалитете действует оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства.

Прокуратура установила причастность главы ГРС к продаже участка, принадлежавшего Бакиевым. Надзорное ведомство констатирует, что Тайырбек Сарпашев дал указание Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество снять арест с участка, расположенного на улице Скрябина, в обход принятых судами решений.

Из материалов дела следует, что став собственником земли некая фирма "Глобал Эдвертайзенг" в тот же день продала ее некоему гражданину Туратбекову. Сейчас на участок 1,2 гектара на улице Скрябина вновь наложен арест. Прокуратура оспаривает законность сделок в судах. Было бы неплохо действиям Сарпашева, сыгравшего ключевую роль в этой истории, тоже дать оценку, причем с точки зрения закона.

Увеличение налога на авто не коснется большинства кыргызстанцев. Минэкономики дало детальные разъяснения о поправочном коэффициенте, введение которого обсуждают в парламенте. Чиновники заверяют, что дополнительная нагрузка ляжет только на очень богатых. Машин с объемом двигателя до 3 тысяч кубических сантиметров и старше 15 лет повышение вообще никак не коснется. То есть для большинства автолюбителей тарифы останутся на прежнем уровне.

Поправочный коэффициент коснется преимущественно владельцев дорогих и новых джипов, лимузинов и авто представительского класса. По предварительным подсчетам, введение поправочного коэффициента на роскошь будет ежегодно пополнять доходную часть бюджета на 180-186 миллионов сомов.

На железнодорожном переезде близ Бишкека поезд врезался в фуру. Это случилось накануне днем неподалеку от села Маловодное Сокулукского района. Локомотив, тащивший за собой две платформы, на большой скорости буквально смел тяжелый грузовик с путей. Удар был настолько сильный, что тягач с прицепом были разбиты вдребезги.

В результате инцидента пострадал водитель фуры, он находится в тяжелом состоянии. Этот переезд не оборудован шлагбаумом, но находившийся за рулем грузовика проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Чтобы разобраться в случившемся, в ГП "Кыргыз темир жолу" создана рабочая комиссия.

Угнал машину брата и сбил двух женщин. Задержан 17-летний подросток, который совершил наезд на мать с дочерью, после чего, не оказав пострадавшим помощь, скрылся с места происшествия. Это случилось накануне вечером на пересечении улиц Коммунаров и Победы.

Оказавшиеся под колесами авто были доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, у одной из них врачи диагностировали переломы обеих ног. После ДТП подросток, который взял машину у брата без спроса, как ни в чем не бывало пригнал машину домой. Сегодня утром 17-летнего лихача задержали сотрудники МВД.