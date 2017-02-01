В кыргызской диаспоре в Москве появились новые "Бонни и Клайд"

В кыргызской диаспоре в Москве пара молодых людей совершила серию краж в квартирах соотечественников. Об этом сообщил глава представительства МВД КР в РФ Аскат Алиев.

По его словам, в представительство МВД обратились несколько пострадавших, и во всех случаях обстоятельства выглядели одинаково: молодая кыргызская пара в возрасте 19-25 лет искала жилье, переезжала в новую квартиру, входила в доверие земляков и через пару дней исчезала, прихватив их ценные вещи, деньги и документы. Затем также они обкрадывали жителей других квартир.

Алиев просит всех пострадавших в подобных случаях обратиться в представительство МВД КР и сообщать об этом по номеру +79268908700.

Сейчас представительство МВД разыскивает их.