В кыргызской диаспоре в Москве появились новые "Бонни и Клайд"

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Айдана Абдуваитова

В кыргызской диаспоре в Москве пара молодых людей совершила серию краж в квартирах соотечественников. Об этом сообщил глава представительства МВД КР в РФ Аскат Алиев.

По его словам, в представительство МВД обратились несколько пострадавших, и во всех случаях обстоятельства выглядели одинаково: молодая кыргызская пара в возрасте 19-25 лет искала жилье, переезжала в новую квартиру, входила в доверие земляков и через пару дней исчезала, прихватив их ценные вещи, деньги и документы. Затем также они обкрадывали жителей других квартир.

Алиев просит всех пострадавших в подобных случаях обратиться в представительство МВД КР и сообщать об этом по номеру +79268908700.

Сейчас представительство МВД разыскивает их.

URL: http://www.vb.kg/354691
Теги:
Россия, соотечественники
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