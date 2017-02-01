"Бишкектеплоэнерго" повысил тарифы на техобслуживание внутридомовых систем

"Бишкектеплоэнерго" повышает тарифы на техобслуживание внутридомовых систем (ТО ВДС).

На основании приказа № 176 от 21 декабря 2016 года Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса ПКР, с 1 января 2017 года повысились тарифы на техническое обслуживание внутридомовых систем отопления (в месяц) -0,80 сом/кв.м общей площади квартиры или помещения. Ранее этот тариф составлял -0,50 сом/кв.м.

На техническое обслуживание внутридомовых систем горячего водоснабжения (в месяц) -0,40 сом/кв.м. Ранее этот тариф составлял -0,30 сом/кв.м

Денежные средства собираются на специализированных счетах домов и используются только на ремонтные работы внутридомовых системах данного здания.

Увеличение тарифа позволит улучшить качество подачи тепла и увеличить объемы ремонтных работ внутридомовых систем жилых домов, заявляют городские власти.

В настоящее время коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго" обслуживает 61 котельную и 570 многоэтажных домов.