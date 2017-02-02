Джеймс Кэмерон начнет снимать второй "Аватар" в августе

Режиссер Джеймс Кэмерон приступит к съемкам сиквела "Аватара" в августе 2017 года. Об этом, как пишет Buro24/7, он рассказал в интервью изданию The Daily Beast. Ранее сообщалось, что работа над картиной начнется весной 2016 года. Однако режиссер решил отложить съемки и сосредоточился на сценарии.

"Дело в том, что все это время я работал не только над сиквелом "Аватара". Я также писал сценарии для третьей, четвертой и пятой частей проекта. Сейчас они все готовы. Я ужасно не люблю писать. Я чувствую себя так, будто меня выпустили из тюрьмы, где я эти два года писал сценарии. Поэтому сейчас я наслаждаюсь жизнью", - рассказал режиссер.

Премьера фильма запланирована на декабрь 2018 года. В нем будут сниматься Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон и Стивен Лэнг.

"Аватар" - фантастический фильм, рассказывающий о жизни на планете Пандора. Сюжет кинофильма развивается на далекой и загадочной планете, которая используется для добывания очень дорогого ископаемого. Картина вышла на экраны в 2009 году и была представлена в девяти номинациях на "Оскар".