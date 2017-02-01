Лучшие из лучших. Спортсмены удостоились правительственных наград

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков встретился с отечественными спортсменами, отличившимися в 2016 году на крупных международных спортивных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

От имени правительства и от себя лично премьер выразил благодарность за вклад, внесенный в развитие спорта и высокие результаты на международных спортивных соревнованиях.

"Вы являетесь гордостью нашей страны, я очень рад сегодня с вами встретиться. Путь к медалям лежит через ежедневный труд и посильные тренировки. Мы высоко ценим ваши достижения, которые прославили Кыргызстан. Вы доказали, что кыргызские спортсмены продолжают традицию своих наставников и готовы бороться за высокие награды на соревнованиях различного уровня", - подчеркнул Жээнбеков.

Премьер-министр отметил, что правительством будет продолжена активная работа по развитию спорта и строительству новых спортивных комплексов по всей стране.

Пожелав спортсменам крепкого здоровья и новых достижений, глава кабмина вручил спортсменам правительственные награды.

Так, именными часами от премьер-министра и ценными подарками награждены:

- Калиев Эсен – мастер спорта КР международного класса по пауэрлифтингу, победитель Кубка мира по пауэрлифтингу;

- Каналбек уулу Ильгиз – мастер спорта КР международного класса, обладатель 2 места по дзюдо на чемпионате мира по боевым искусствам среди глухих в весовой категории до 100 кг., а также 2 место в категории Open;

- Жолчубеков Калыбек – мастер спорта КР международного класса по греко-римской борьбе, победитель чемпионата Азии по греко-римской борьбе среди взрослых и чемпионата мира по греко-римской борьбе среди студентов;

- Тыныбекова Айсулуу – мастер спорта КР международного класса по женской борьбе, победительница чемпионата Азии по женской борьбе среди взрослых;

- Догдурбек уулу Эламан – мастер спорта КР международного класса по вольной борьбе, обладатель 3 места на Чемпионате мира по вольной борьбе по неолимпийским весовым категориям среди взрослых;

- Асанов Эсен – мастер спорта КР по греко-римской борьбе, победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе среди студентов;

- Кенжеев Жанарбек – заслуженный мастер спорта КР по греко-римской борьбе, победитель чемпионата Азии по греко-римской борьбе среди взрослых;

- Сулайманов Калы – мастер спорта КР международного класса по греко-римской борьбе, победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе среди молодёжи;

- Жузупбеков Узур – мастер спорта КР по греко-римской борьбе, победитель чемпионата Азии по греко-римской борьбе среди молодёжи;

- Медет кызы Айпери – мастер спорта КР по женской борьбе, победительница чемпионата Азии по женской борьбе среди кадетов;

- Махмудов Акжол – мастер спорта КР по греко-римской борьбе, победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе среди кадетов и чемпионата Азии по греко-римской борьбе среди кадетов;

- Джамакеев Анарбек – мастер спорта КР международного класса по тогуз-коргоолу, победитель Интеллектуальной олимпиады по тогуз-коргоолу;

- Рахманова Дильдора – кандидат в мастера спорта Кыргызской Республики по борьбе на поясах Алыш, победительница Чемпионата мира по борьбе на поясах Алыш;

- Маматзакиров Кайрат – мастер спорта Кыргызской Республики по борьбе на поясах Алыш, победитель Кубка мира по борьбе на поясах Алыш в весовой категории до 90 кг.;

- Казбек уулу Ирлан – победитель Кубка мира по борьбе на поясах Алыш в весовой категории до 70 кг.;

- Мамарасул кызы Алтынай – победительница Кубка мира по борьбе на поясах Алыш в весовой категории до 70 кг.;

- Мамбетжан уулу Урмат – мастер спорта КР по самбо, чемпион по пляжному самбо на V Азиатских пляжных играх;

-Кожобеков Нурбек – заслуженный мастер спорта КР по борьбе на поясах, победитель Чемпионата мира по борьбе на поясах и Чемпионата Азии по борьбе на поясах;

- Кенжебаев Эламан – мастер спорта КР по самбо, победитель Чемпионата Азии по самбо;

- Жайчибекова Кундузай – мастер спорта КР по самбо, победительница Чемпионата Азии по самбо и боевому самбо;

- Лукьянов Евгений – мастер спорта КР по армрестлингу, победитель Чемпионата мира по армрестлингу;

- Баратов Акрам – мастер спорта КР по кикбоксингу, победитель Чемпионата мира по кикбоксингу среди молодёжи;

- Мануилов Максим - мастер спорта КР по самбо, победитель Чемпионата Азии по самбо и боевому самбо.