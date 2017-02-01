ГПС задержала гражданина Кыргызстана, провозившего патроны через границу

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Родион Решетов

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Чалдыбар-автодорожный" задержали гражданина Кыргызстана, пытавшегося провезти боеприпасы через госграницу. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

При досмотре автомашины гражданина КР У.У., 1976 года рождения, направлявшегося в Казахстан, под подлокотником между сиденьями были обнаружены 3 пачки охотничьих патронов марки "Магнум 410/76", общее количество патронов составило 30 штук.

"Там проводился досмотр транспортных средств и водителя попросили поднять подлокотник, где и были обнаружены патроны. По его словам, он якобы забыл о том, что у него остались охотничьи патроны, а провоз боеприпасов через границу запрещен. В отношении ответственности здесь патроны для охотничьего гладкоствольного оружия. Возможно, будут приняты мягкие меры", - сообщила начальник управления информационного обеспечения ГПС КР Гульмира Борубаева.

Вероятно, это будет считаться как административное правонарушение и кыргызстанец отделается лишь штрафом. После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

URL: http://www.vb.kg/354701
Теги:
граница, оружие, Погранслужба
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