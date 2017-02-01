Текебаев - патологическая ложь во имя собственного спасения

В медицине есть такой термин - "патологическая ложь". Страшный, знаете ли, диагноз. Вот его точная характеристика: патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости.

И еще. Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду. Так и хочется сказать: несчастные люди. Однако в нашей жалости они не нуждаются.

Вопрос на миллион: кто из ныне мечущихся депутатов подходит под вышеизложенное описание? Правильный ответ – лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев. Ну кто ж его не знает?! Таким образом, призовой фонд делится среди всех участников аттракциона. Да, на брата выйдет понемногу, зато все по справедливости.

Итак, уже практическим путем доказано, что при любой угрозе собственной безопасности Омурбек Чиркешович начинает громко кричать, размахивать руками и… лгать. Это касается любого так называемого наезда на него. Будь он со стороны частного лица или правоохранительных органов. И примеров тому предостаточно. К слову, самооборонной текебаевской фактуры хватит на несколько томов хрестоматии под интригующим названием "Обмани всех и останься неприкасаемым".

И чтобы наши слова не расходились с делами Омурбека Текебаева, попробуем вспомнить все! И ответить на главный вопрос: почему нельзя верить лидеру "Ата Мекена"?

Нет, что ни говори, но атамекеновского лидера нельзя внести в категорию неудачников. Коих на политическом олимпе КР было, есть и еще будет предостаточно. Как раз наоборот, судьба ему благоволит. Впрочем, талантами его Всевышний тоже не обделил. И, безусловно, один из них - ложь во имя собственного спасения.

Именно благодаря этой своей особенности Текебаев до сих пор остается на плаву. Богатым, знаменитым, рвущимся к единоличной власти. И за что ему такое счастье? Все очень просто.

Во-первых, Омурбек Чиркешович - заслуженный юрист КР. А это подразумевает, что он не только знает законы и чтит Уголовный кодекс, но и ловко умеет их обходить. Судя по тому, что имея серьезные обвинения со стороны правоохранительных органов, он до сих пор находится на свободе.

Во-вторых, в отличие от других политиков, Текебаев, когда ему это выгодно, умеет договариваться с властью. Ну хотя бы вспомним нелицеприятный прецедент между верхами и оппозицией, произошедший в начале нулевых из-за передачи спорного участка Узенгу-Кууш Китаю. О! Это забыть невозможно. Потому как апогеем тех событий стал расстрел аксыйцев в марте 2002 года. Однако, несмотря на это, 17 мая 2002 года Аскар Акаев протащил через парламент ратификацию соглашения о передаче Узенгу-Кууша.

Когда в парламенте КР рассматривался вопрос передачи Узенгу-Кууша китайцам, заседание покинули депутаты-патриоты. В том числе Текебаев. Но тут же вернулся через другую дверь, чем обеспечил кворум. В итоге соглашение о передаче спорного участка Китаю было ратифицировано. Парламентарии и коллеги Текебаева от оппозиции испытали шок. И те и другие усмотрели в действиях лидера "Ата Мекена" тайный сговор с тогдашней властью.

Между тем есть основания предполагать, что именно за обеспечение кворума лидер "Ата Мекена" получил в подарок от Акаева жирный кусок земли размером 0,036 га, расположенный в "золотом квадрате" столицы. Аплодисменты! Наверное, это стоило того, чтобы суметь обвести вокруг пальца не только оппонентов, но и сопартийцев.

Как известно, одна ложь порождает другую, и так по замкнутому кругу. Просто потому, что остановиться невозможно. Думал ли Текебаев о том, что если ему удалось преуспеть в политическом и финансовом плане при правлении Акаева, то может сохранить свои позиции при следующем режиме? Наверняка был в этом уверен. Ведь Бакиевы, которые контролировали каждый сантиметр столичной земли, даже пальцем не пошевелили, чтобы отжать у Омурбека Чиркешовича 0,036 га в центре Бишкека.

За какие такие выдающиеся заслуги? Вопрос риторический. Но судя по тому, что в настоящее время Текебаев, как и двое его сопартийцев, замешан в деле о Megacom, где главным фигурантом является сын второго беглого президента, между лидером "Ата Мекена" и Бакиевыми уже давно существует крепкая дружба.

Однако несмотря на то, что уже документально подтверждено причастие Текебаева к коррупционным схемам, которые проворачивались в ходе национализации мобильного оператора, он стоит на своем, а его секретариат заявляет:

"Депутаты фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов не имеют никакого отношения к компании Southfild Management Ink. Благодаря кропотливой работе адвокатов удалось доказать непричастность депутатов к вопросу Белизгейта.

Согласно закону государства Белиз "О международных коммерческих компаниях", данные о бенефициарных (фактических) владельцах международных коммерческих компаний не находятся в открытом доступе. Реестр участников и реестр директоров хранятся регистратором и не подлежат передаче в реестр международных коммерческих компаний.

Единственным лицом, ответственным за хранение и документацию компании, которая может подтвердить в законном порядке информацию о бенефициарных (фактических) владельцах Southfild Management Ink. является регистратор - Belize Formation Services Limited, говорится в заявлении.

Далее сообщается о том, что Текебаев представил на пресс-конференции последние документы, официально полученные из государства Белиз, окончательно подтверждающие непричастность трех парламентариев к надуманной афере с "Мегакомом".

Происхождение этих бумаг, как и в случае с упавшим Боингом 747 в Дача-СУ, когда главный атамекеновец тряс якобы официальным письмом от турецкой авиакомпании, которая заявила, мол, там был груз, предназначенный для Кыргызстана, носит загадочный характер. А попросту говоря – лживый.

Между тем правовед Айбек Султанов удивляется: "Почему-то многие СМИ распространили информацию Текебаева, но забыли упомянуть одну существенную деталь, который просто ломает всю игру "Заслуженного юриста Кыргызской Республики".

Дело в том, что в документах, которые попали в ГКНБ не говорится о том, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов являются бенефициарами Southfield Management. У спецслужб большой интерес вызвала декларация траста, которая была оформлена компанией "Авалон".

За что еще так рьяно отстаивал свои интересы Текебаев? Законопроект "О реконструкции и развитии исторического центра города", инициированный фракцией "Ата Мекен" вызвал шок у горожан. Еще живы воспоминания, как граждане объединились и встали на защиту своего жилья. Были и такие, у кого избушка в центре города – единственная крыша над головой, в отличие от Текебаева, у которого после апрельской революции количество недвижимости стало расти, как на дрожжах.

Дело кончилось, когда лидер "Ата Мекена" поняв, что сильно ошибся с инициативой, отозвал скандальный законопроект о сносе жилья в центре Бишкека.

Ну и самым, пожалуй, беспрецедентным скандалом с участием Текебаева следует считает его вмешательство в уже упомянутое выше дело о крушении турецкого Боинга 747. Та наглость, с которой он пытался спровоцировать международный скандал, вызывает бурю негативных эмоций.

Но вот что удивительно. Каждый раз, когда атамекеновец заваривает новую бузу и с пеной у рта обвиняет правящую власть во лжи и беспределе, он не имеет возможности до конца отстоять свою якобы правоту. Ну день потрясет бумагами, неделю. А потом почему-то сдувается, как мыльный пузырь. Не логично, не правда ли?

Значит, все-таки он патологический лжец, который "желает обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости"? Это подтверждает и случай с референдумом по внесению изменений в Конституцию.

Текебаев истерил, дескать, нельзя этого делать, это противозаконно. Поднимал на дыбы правозащитников, нанятых на деньги западных инвесторов, которые дули с ним в одну дуду и пытались байкотировать референдум. И что же в сухом остатке?

На вопрос, который задали Текебаеву на недавней пресс-конференции, будете ли вы участвовать в предвыборной президентской гонке в этом году, он ответил: дескать, пока не знаю. То есть он не оставляет надежды на единоличную власть. Получается, что лидер "Ата Мекена" согласен, если повезет, править страной по законам новой Конституции? Это, знаете ли, более чем странно.

А как же принципы? Или ложь во имя собственных интересов - единственное профессиональное качество Омурбека Чиркешовича?