МЧС: В феврале по республике повышается опасность схода снежных лавин

По данным станции "Ит-Агар" Агентства Гидрометеорологии при МЧС, на 30-31 января высота снежного покрова составила 21 см, что по сравнению с многолетними данными на 167% превышает норму.

Директор Агентства гидрометеорологии Зарылбек Итибаев сообщил, что по ожидаемым осадкам с 3-4 февраля повышается опасность схода снежных лавин. На сегодняшний день организуется работа по вынужденному спуску снежных масс.

"Суммарное накопление осадков за период с 1 октября по 31 декабря 2016 года на большей части территории республики было выше и составило 125-290% нормы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, осадков выпало больше прошлогодних значений - 121-311%. Процесс накопления сезонного снега в горах будет продолжаться до начала апреля. В начале февраля будет выпущен первый прогноз водности рек и притока воды в водохранилища на вегетационный период", - сказал Итибаев.