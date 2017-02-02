Горячие линии: Если подросток вовлечен в виртуальные игры

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ВБ

Для получения квалифицированной консультации по вопросу вовлеченности подростков в виртуальные игры будут работать горячие линии "111" – по республике и "185" – в городе Бишкек. Все звонки бесплатны, как с мобильных, так и стационарных телефонов.

Такое решение принято накануне, 1 февраля, на совещании под председательством вице-премьер-министра Чолпон Султанбековой с участием руководителей министерств и ведомств по вопросу распространения в интернет пространстве виртуальных игр, представляющих угрозу жизни детей и подростков.

Султанбекова отметила, что необходимо приложить все силы для того, чтобы предотвратить распространение подобных игр, которые могут привести к трагическим последствиям. В этой связи соответствующие правоохранительные органы должны провести необходимую работу по выявлению вовлечения детей в эти игры.

Кроме того, во всех школах страны будут проведены родительские собрания, где родителей учащихся проинформируют о влиянии на психологическое состояние детей виртуальных игр и опасности, которые они представляют.

"Родители должны проявить бдительность и внимание к своим детям, в частности усилить контроль за времяпрепровождением детей в социальных сетях", - акцентировала внимание вице-премьер.

По итогам совещания было принято решение о создании Межведомственной рабочей группы из представителей соответствующих министерств и ведомств, которая непосредственно займется изучением сложившейся ситуации, а также выработает механизмы по ограничению вовлеченности детей в виртуальные игры и противодействию распространения компьютерных игр.

URL: http://www.vb.kg/354706
Теги:
Интернет, суицид, Чолпон Султанбекова
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