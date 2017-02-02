Подстанция "Кемин": мечта энергетиков и тревога за опасное соседство

Линии электропередачи 500кВ "Датка-Кемин" и подстанция 500кВ "Кемин" являются одним из крупных энергетических проектов страны за последние несколько лет. Энергетики рассказали журналистам об особенностях работы подстанции "Кемин".

Подстанция "под ключ"

Подстанция 500 кВ "Кемин" расположена в селе Чонок Кеминского района Чуйской области. Территория объекта составляет 9 га.

Строительство подстанции началось в 2012 году в рамках контрактного соглашения между "НЭСК" и китайской компанией "TBEA". Общая сумма контракта составляет $389 млн 795 тыс. Кредит рассчитан на 20 лет. Сейчас кыргызская сторона погашает только процентные начисления, возвращение основного долга начнется позже.

Китайская сторона полностью построила объект и снабдила его вплоть до огнетушителей и касок. В 2015 подстанцию ввели в эксплуатацию.

По словам директора Чуйского предприятия высоковольтных электрических сетей (ЧуПВЭС) Таалайбека Ибраева, с завершением строительства подстанции "Кемин" и ЛЭП "Датка-Кемин" создано собственное внутреннее энергокольцо 500/220кВ, которое позволило обеспечить надежность электроснабжения в стране и обеспечило безопасность и независимость от транзита электроэнергии через Казахстан и Узбекистан.

На сегодняшний день объект является крупным "питающим" центром на востоке Чуйской области. Он обеспечивает электроснабжение в подстанции Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей с мощностью 200кВ. Таким образом, через подстанцию "Кемин" электричество получает весь север республики.

"В течение нескольких лет была построена такая громадная подстанция. Ее построили для того, чтобы уйти от зависимости от соседних государств. У нас раньше была единственная подстанция, которая снабжала север - это подстанция "Фрунзенская". Она была введена в эксплуатацию в 1978 году и 39 лет она уже работает, но подстанция "Кемин" будет работать еще 50 лет . Она построена по последней технологии. Это была мечта энергетиков", - сказал он.

Когда работа становится домом

По словам начальника подстанции Оттука Калиева, сейчас объект обслуживает персонал из 27 человек. В основном это кыргызские энергетики, но среди них есть и несколько специалистов компании "TBEA", которые поэтапно передают работу кыргызским коллегам. В сентябре этого года объект перейдет на полное местное обслуживание.

Ибраев признался, что на работу стараются брать молодых специалистов, чтобы срок службы на объекте был дольше. Каждый раз переобучивать новые кадры - проблемно, поэтому для молодых специалистов создают все условия.

"Все они имеют высшее образование в сфере энергетики. Мы стараемся брать молодых специалистов, чтобы они проработали здесь много лет. Сначала они поступают сюда на обучение, это около 9 месяцев. Поначалу зарплата составляет где-то 14 тысяч сомов, но потом идут надбавки за выслугу лет, а также надбавка за вредность. Здесь ведь есть радиация. Кроме этого созданы все условия для их проживания на территории. Построены дома со всеми условиями. Для тех работников, которые приезжают из своего дома, есть машина", - рассказал Ибраев.

Подстанция за $389 млн насмарку?

Но сейчас энергетиков волнует опасное соседство с цементным заводом.

Кыргызско-китайский цементный завод ZETH-cement начали строить несколько лет назад. Он расположился примерно в 500 метрах от подстанции "Кемин". Его производственная мощность должна была составлять 1,2 млн тонн в год, работать на нем должны были около 1,5 тысячи работников. Тогда чиновники говорили, что он станет крупнейшим цементным заводом в Кеминском районе, а объем налоговых отчислений будет доходить до $10-15 млн в год.

Но энергетики начали бить тревогу, потому что подобное производство вблизи энергетического объекта может создать аварийную ситуацию. Соответствующее заключение выдал Научный институт экономики и энергетики и компания "TBEA".

"Есть заключение от экологов, что нельзя строить такие заводы на расстоянии менее чем 10 километров. Здесь очень сильные ветры, производственная пыль от цементного завода может попасть на подстанцию, а это приведет к аварийным ситуациям и частым отключениям. Мы, энергетики, всегда за создание новых заводов, потому что это дополнительные рабочие места и инвестиции в нашу республику. Но надо понимать, что мы построили такую подстанцию, государство взяло в кредит 389 миллионов и будет выплачивать 20 лет, поэтому подстанция должна хорошо работать", - сказал Таайлабек Ибраев.

В прошлом году строительство объекта было временно приостановлено, однако энергетики опасаются, что в будущем оно может возобновиться.