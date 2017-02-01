Аида Салянова на допросе в ГКНБ. У здания собираются ее сторонники

Около здания ГКНБ собираются сторонники и родственники Аиды Саляновой. Их насчитывается около 40 человек. Она стоят около входа в Госкомитет со стороны бульвара Эркиндик.

Сама депутат сейчас находится на допросе в ГКНБ по делу о незаконной выдаче лицензии адвокату Бакиевых Алексею Елисееву. Как сообщается, Салянова проходит в качестве подозреваемой.

Отметим, что на допрос Салянова должна была прийти еще вчера. Накануне ее сторонники также собирались около здания Госкомитета, однако депутат так и не явилась. Сегодня ГКНБ направил ей повторную повестку.