В США заключенные, недовольные Трампом, взяли в заложники охрану тюрьмы

В американском штате Делавэр заключенные одной из тюрем в городе Смирна захватили в заложники охранников. Тюремный комплекс блокирован полицией, передает Росбалт со ссылкой на NBC.

В заложники были взяты пять охранников. Позднее один из них, получивший ранение, был отпущен заключенными на свободу.

В здании, в котором произошел захват заложников, находится порядка ста заключенных. Всего в тюремном комплексе содержится порядка 2,5 тыс. преступников. К исправительному учреждению стянуты силы полиции и экстренных служб.

Пресс-секретарь исправительного учреждения Джейми Гревелл заявил, что ситуация находится под контролем и угрозы для общественности нет. В связи с инцидентом все тюрьмы штата Делавэр были поставлены под усиленный контроль.

Также сообщается, что заключенные уже выдвинули свои требования. Они требуют улучшения условий содержания, реформы пенитенциарной системы страны. Также они недовольны действиями президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.