Депутат предложил запретить использовать сотовые телефоны в школах

Подростки из-за частого использования мобильных телефонов попадают под влияние разных течений, в том числе провоцирующих суицид. Об этом сказал сегодня, 2 февраля, депутат Алтынбек Жунус уулу на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, подростки идут на самоубийство не только из-за того, что на них не обращают внимания не только родители, но и правительство. По мнению депутата, чтобы бороться с таким явлением, необходимо запретить использование мобильных телефонов в школах.

"Мы должны обратить на это внимание, должны вмешаться учителя, а то говорят, у нас уже более 15 суицидов", - добавил он.