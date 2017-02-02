Депутат просит предоставить информацию о вернувшихся из Сирии кыргызстанцах

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Гулиза Авазова

Депутат Бакирдин Субанбеков просит официальную информацию о кыргызстанцах, которые уехали и погибли в Сирии или же вернулись на родину.

На пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат отметил, что была информация от правоохранительных органов: всего 500 граждан Кыргызстана уехали в Сирию. "Говорят, 30 соотечественников на войне погибли, а 40 вернулись, что с ними стало?" - спросил он.

По словам Субанбекова, в прошлом году внесли поправки в Уголовный кодекс, где говорится, что нужно принять меры по отношению лиц, которые участвовали с оружием на войне за границей. "Какие меры были предприняты по отношению к тем лицам, которые вернулись на родину? Надо вести разъяснительную работу с населением на местах", - сказал он.

URL: http://www.vb.kg/354725
Теги:
парламент, Сирия
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