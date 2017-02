Киты и музыка. История того, как культуру обвиняли в детских суицидах

В Кыргызстане ведется активная борьба за безопасность подростков. В конце января в кирнете появились первые признаки нашумевшей игры"Тихий дом". А вчера, 1 февраля, подросток выбросился из окна 4-го этажа. По словам его брата, перед тем как совершить суицид, парень получил сообщение в WhatsApp. Сейчас правоохранительные органы ведут следствие, и причастность интернет-игры пока не доказана.

На волне всех этих событий развернулась интернет-кампания по предостережению родителей, детей, учителей и всех, кого только можно. Пользователи расписывали подобные инструкции: что, как, где и на что стоит обратить внимание. Но вместе с тем также появлялись и группы скептически настроенных людей по отношению к шумихе вокруг "синих китов".

А накануне вечером, 1 февраля, стрит-арт с китами двухлетней давности на стене жилого дома на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова закрасили белой краской.

Современная история помнит немало случаев, когда массовую культуру обвиняли в потворствовании детским самоубийствам. Такое было в 60-х и 70-х годах, когда ввиду большой популярности рок-музыки, основная доля критики пришлась именно на этих артистов.

Предпосылки и родительский контроль

Одним из первых под удар попал Ди Снайдер - участник группы Twisted Sister. Песни коллектива обвиняли в пропаганде садизма и призывах к насилию. В 1986 году Снайдер добровольно пришел на слушание организации родительского контроля за массовой культурой США.

"Госпожа Гор (Типпер Гор - жена 45 вице-президента США Альберта Гора. - Прим. vb.kg) заявила, что одна из моих песен, Under the Blade, поощряет садомазохизм, рабство и насилие. Лирика, которую она цитирует, совершенно не связана с этими темами. Напротив, слова говорят о хирургии и страхе, который она прививает людям… Я могу сказать совершенно точно, что садомазохизм, бондаж и насилие существуют только в голове госпожи Гор", - заявлял Снайдер.

Итогом всех разбирательств стало появление специального знака, который обозначал, что тот или иной контент недопустим для использования детьми. Но несмотря на то что данный знак один из самых узнаваемых, он также и один из самых неэффективных. Ведь даже в то время дети могли попросить более старших друзей купить им "запретную", сейчас же с возможностями интернета всё куда проще.

Поиски крайних

Настоящий скандал, связанный с суицидом подростков разгорелся с 1985 по 1990 года. Двое подростков, перебрав с наркотиками и алкоголем, выстрелили себе в головы из охотничьего ружья. Один из них не погиб в тот вечер, но скончался от передозировки наркотиков через 3 года. Перед смертью парень сообщил, что на самоубийство его подтолкнула песня группы Judas Priest.

Родители парней сразу же подали иск против британских музыкантов. На протяжении долгого времени альбом Better By You, Better Than Me и одноименную песню изучали специалисты в поисках тайного призыва к самоубийствам, но в результате ничего не нашли.

Кстати, заявления о подобных зловещих посланиях в поп культуре начали появляться ещё со времен The Beatles. Одной из самых популярных баек является, призыв к сатанизму от Led Zeppelin. Якобы если прослушать "лестницу в небо" задом наперед, можно услышать six six six (666 - Прим. vb.kg).

Старые новые эмо

Для Кыргызстана ближе всего история с субкультурой "Эмо", которая наводнила почти все постсоветские страны в середине нулевых. Особенно популярной эта культура стала благодаря расцвету интернета и социальных сетей. Критики и противники движения почти сразу начали говорить о суицидальности и депрессивности молодых людей, вовлеченных в субкультуру. Вокруг эмо ходило много мифов и выдумок. Девушек, которые спрыгнули с крыши в микрорайоне Восток-5 в 2005 году, тоже причисляли к эмо.

Картина в середине и конце нулевых была очень похожа на то, что происходит в Кыргызстане сейчас. Родители сеяли панику, пытались говорить со своими детьми. Дров подкидывали единичные случаи самоубийств представителей субкультуры, но со временем про эмо все забыли. Сейчас же подростков, которые играют в "Тихий дом" или пытаются привлечь к себе внимание, некоторые пользователи соц сетей называют "эмо 2.0". Если присмотреться, то действительно можно обнаружить схожести концепций - тексты страдальческого содержания, фотографии вскрытых вен (зачастую фейковые) и грустная музыка.

Однако во всех вышеописанных случаях нет доказательств того, что в совершении суицида виновата именно культура. Это лишь догадки следователей и родителей. Но в подобных ситуациях лучше сохранять хладнокровие и ясный разум, а не сеять панику, тем самым пугая детей. Ведь у подростков ещё не до конца сформированная психика, и различные ситуации они могут интерпретировать по-разному.