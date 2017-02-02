Школьник повесился в Балыкчы. МВД выясняет, связан ли суицид с интернетом

В Балыкчы повесился ученик десятого класса. Об этом рассказали в УВД Иссык-Кульской области. Инцидент произошел 31 января, примерно в 8.20.

В дежурную часть позвонила женщина и сообщила о том, что ее внук, 1999 года рождения, наложил на себя руки. По словам бабушки погибшего, он сирота и воспитывала его она сама. Они вместе проживали на улице Озерной.

По сообщению пресс-службы УВД Иссык-Кульской области, при первичном осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. В данное время выясняются причины суицида, опрашиваются сверстники и друзья мальчика.

"Сейчас еще все уточняется, работа проводится. О трагедии сообщила бабушка подростка, пока мы не можем сказать, что заставило его покончить с собой. В данное время мы беседуем с его кругом общения, возможно, удастся выяснить причины", - сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Стоит отметить, вчера в Бишкеке покончил с собой восьмиклассник. Он прыгнул с четвертого этажа. Милиция выясняет, связан ли суицид с так называемыми "группами смерти" в интернете.