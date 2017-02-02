Погода
$ 67.50 - 67.82
€ 73.37 - 74.67

Минобразования ошибочно опровергло информацию об аварийном профтехлицее

243  0
Гулиза Авазова

Учащиеся профтехлицея в Кадамджайском районе Баткенской области продолжают обучение, несмотря на аварийность здания. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщил депутат Сайдолимжон Джураев на заседании Жогорку Кенеша.

Он добавил, что на заседании парламента 12 января он уже выступал с подобным заявлением, однако в тот же день Министерство образования дало комментарий СМИ о том, что лицей не является аварийным. "Но министерство говорит о другом лицее, который находится в селе Кан. А я говорил о совершенно другом лицее", - добавил он.

Отметим, депутат имел в виду лицей в селе Уч-Коргон Кадамджайского района. Здание учебного заведения Министерство чрезвычайных ситуаций признало аварийным. Также депутат отметил, что уже не раз обращался к правительству по этому вопросу, однако ответа так и не получил.

Джураев считает, что необходимо построить им новый учебный корпус, так как это не потребует много средств, тем более уже готова смета.

URL: http://www.vb.kg/354731
Теги:
Баткенская область, вуз
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  