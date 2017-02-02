Минобразования ошибочно опровергло информацию об аварийном профтехлицее

Учащиеся профтехлицея в Кадамджайском районе Баткенской области продолжают обучение, несмотря на аварийность здания. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщил депутат Сайдолимжон Джураев на заседании Жогорку Кенеша.

Он добавил, что на заседании парламента 12 января он уже выступал с подобным заявлением, однако в тот же день Министерство образования дало комментарий СМИ о том, что лицей не является аварийным. "Но министерство говорит о другом лицее, который находится в селе Кан. А я говорил о совершенно другом лицее", - добавил он.

Отметим, депутат имел в виду лицей в селе Уч-Коргон Кадамджайского района. Здание учебного заведения Министерство чрезвычайных ситуаций признало аварийным. Также депутат отметил, что уже не раз обращался к правительству по этому вопросу, однако ответа так и не получил.

Джураев считает, что необходимо построить им новый учебный корпус, так как это не потребует много средств, тем более уже готова смета.