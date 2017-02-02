Лишившихся жилья в авиакатастрофе временно разместят в квартирах и домах

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ВБ

Граждане, лишившиеся жилья в результате авиакатастрофы, будут временно размещены в квартирах и домах. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев на заседании правительственной комиссии для изучения причин авиакатастрофы самолета Боинг 747.

Как сообщает пресс-служба правительства КР, соответствующим министерствам и ведомствам дано поручено в оперативном порядке найти жилье, куда из гостиницы "Семетей" переедут жители поселка Дача-СУ, оставшиеся без жилья в результате авиакатастрофы.

"Нужно в короткие сроки решить вопрос переселения граждан в дома, которые расположены в транспортной доступности от места работы и учебы детей. Соответствующие министерства, полномочное представительство правительства в Чуйской области и органы местного самоуправления должны подготовить список квартир и домов, которые будут предложены на рассмотрение пострадавших граждан", - сказал Абулгазиев.

Стоит отметить, гуманитарная помощь, поступившая от населения в пункты приема МЧС, передана в администрацию Сокулукского района складирования и хранения с последующим распределением среди пострадавших.

Что касается спецсчета МЧС, то он остается открытым. Деньги продолжают поступать, поэтому распределение денежных средств между пострадавшими еще не началось. На 1 февраля на спецсчет перечислено 54,5 млн сомов.

Первый вице-премьер отметил, финансовая помощь, которая передается пострадавшим от частных и физических лиц не имеет никакого отношения к данному единому счету.

По итогам совещания Абулгазиев поручил всем соответствующим министерствам и ведомствам, органам местного самоуправления предоставить данные по расходам, связанными с ликвидацией последствий в результате авиационной катастрофы.

URL: http://www.vb.kg/354732
Теги:
авиакатастрофа, правительство, Мухамметкалый Абулгазиев
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