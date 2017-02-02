Кто закрыл дело о взятках? $7 000 000, MegaCom и опять Салянова

Недавно в недрах ГКНБ вновь всплыло дело о коррупции вокруг MegaCom в 2010-2012 годах. В постреволюционное время на сотовую компанию заявила свои претензии компания Penwell Business Limited, у которой отжали бизнес Бакиев-младший и Елисеев. Российский инвестор был готов щедро платить, чтобы ускорить процесс восстановления прав на управление бизнесом.

Взятки за лояльность для судей, чиновников и должностных лиц в правоохранительной системе исчислялись сотнями тысяч долларов. В то время по карманам должностных лиц разошлось $7 000 000. Скандальная история была на слуху, было возбуждено уголовное дело, собраны материалы на несколько десятков взяткополучателей. До громких разоблачений и арестов не дошло. В сентябре 2012 года Генпрокуратура, которую в то время возглавляла Аида Салянова, закрывает это дело.

На недавней пресс-конференции экс-представитель российской компании Penwell Business Limited Раушан Айткулова, в недалеком прошлом Рыкунова, напомнила об этой истории: "Дело о коррупции в 7 миллионов долларов. Там замешано 16 судей, 21 сотрудник различных правоохранительных органов, включая Генеральную прокуратуру. Один из них - Кылычбек Арпачиев. Салянова, которая должна была расследовать дело о коррупции в 7 миллионов долларов, одного из фигурантов - Кылычбека Арпачиева ставит начальником следственного управления по этому делу. Какая может быть справедливость? Что может быть в данном случае? В конечном итоге привычка берет свое. Арпачиев попался на другом деле - на такой же крупной взятке (дело депутата Самакова)".

Тогда попытка завладения MegaCom успехом не увенчалась, возможно, как раз по причине нашумевшего дела "О семи миллионах". Вернуть контроль над сотовой компанией попытались иными способами, новая схема, по всей вероятности, и трансформировалась в то, что сейчас называется Белизгейтом. Искать взаимосвязь между этими коррупционными событиями - дело следователей. Но что нельзя не заметить - часть действующих лиц, засветившихся в одной истории, перекочевала в другую, с несколько иным, но похожим криминальным сюжетом.

В ГКНБ неспроста вспомнили закрытое Саляновой дело "О семи миллионах". Ниточки, тянущиеся из Белиза, как раз и привели к тому, что теперь нужно покопаться в прошлом, которое от нас старательно пытались скрыть.

"В процессе проверки получены данные о том, что представители компании Penwell Business Limited передавали должностным лицам КР денежные средства в особо крупных размерах.

В частности, по имеющимся свидетельским показаниям, часть указанных средств предназначалась в качестве денежного вознаграждения высокопоставленным лицам за содействие в установлении контроля над сотовой компанией ЗАО "Альфа Телеком" и последующего получения ее в собственность.

Возобновлено расследование по уголовному делу о получении крупных сумм взяток должностными лицами КР при рассмотрении вопроса сотовой компании "Мегаком", следствие по которому 8 сентября 2012 года Генеральной прокуратурой КР было приостановлено с формулировкой "в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого", - сообщила на днях пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

Есть, правда, сложности, и связаны они с тем, что в 2012 году Генпрокуратура не просто закрыла дело - была попытка уничтожить доказательную базу, из материалов исчезли важные факты и улики. И глупо задавать вопрос: а кто это сделал? Но суть не в этом, а в том, что есть перспективы раскрыть старое коррупционное дело о многомиллионных взятках и MegaCom.

Экс-представитель российской компании Penwell Business Limited Раушан дала понять, что большая часть доказательств сохранена, и при желании ГКНБ по силам распутать всю цепочку коррупционных связей в деле о взятках вокруг MegaCom.

"Вы можете себе представить, что я почти в течение 8 месяцев была представителем. И любая переписка - деловая, частная секретная, все что делал Penwell на территории Кыргызстана, проходило через меня. Связь с судьями и прокурорами проходила через меня. Мне ставились определенные задачи. Например, "допрашивать главного бухгалтера и главного юриста MegaComа без привода к следователю". То есть, напишите вопросы и пусть они ответят. Или вот, допустим, "добиться ареста Елисеева". Вот такие задачи ставились. Я приезжала к следователям и мы с ними работали. Естественно, каждая мелкая деталь в судебных процессах прошла через меня. Все эти документы - это много листов с сервера. Это не просто я напечатала и вам принесла, эти документы могут быть использованы в уголовном процессе. Факт по судье Качкыналиевой. Мною были указаны номера телефонов, факт предоставления 700 тысяч долларов, служебной машины с эксплуатацией из кассы ЗАО "Альфа Телеком", безлимитной золотой карты, телефонных аппаратов, оформленных на таких-то людей в такие-то даты. Все вещдоки, которые я давала Генеральной прокуратуре, они все исчезли", - сообщила Раушан Айткулова.

Итак, ГКНБ возобновил расследование дела, которое может стать не просто символом борьбы с коррупцией, но и реальным доказательством того, что борьба с ней ведется на самом высоком уровне. И наверняка дело "О семи миллионах" вплотную приблизит следствие к раскрытию тайны, скрытой в офшорах Белиза.