Врач-онколог: И.о. главы НЦО травит сотрудников, оправдываясь оптимизацией

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Наталья Ли

И.о. директора Национального центра онкологии (НЦО) Турусбек Абдылдаев превышает должностные полномочия и травит сотрудников. Об этом заявляет врач-онколог НЦО Чолпон Доолоталиева в обращении, которое женщина написала на имя председателя комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша.

По словам Доолоталиевой, Абдылдаев вынуждает ее уволиться под предлогом оптимизации и "систематически находится в состоянии алкогольного опьянения". Она заявляет, что и.о. директора создает для нее "невыносимые условия с целью увольнения".

"Это свидетельствует о целенаправленном выживании меня с работы, несмотря на то, что я имею общий трудовой стаж – 35 лет, из них врачом-онкологом – 26 лет и квалификацию "онколог высшей категории", воспитываю двоих несовершеннолетних детей", - пишет Доолоталиева.

В своем обращении она просит главу парламентского комитета провести служебное расследование и отстранить Турусбека Абдылдаева от должности руководителя НЦО.

Напомним, летом 2016 года в НЦО прошли выборы руководителя центра.

Голосование прошло 4 августа 2016 года. Участвовали четыре кандидата: Бактыгуль Султангазиева, Накен Касиев, Мукаш Бейшембаев, Турусбек Абдылдаев.

Большинство голосов получила Султангазиева, она набрала 64 голоса. За Накена Касиева проголосовали 46 человек. Мукаш Бейшембаев получил 27 голосов. Турусбек Абдылдаев набрал 25 голосов, четверо проголосовали против всех.

Однако в учреждении руководителя так и не назначили. В ноябре родственники пациентов Национального центра онкологии подготовили письмо в адрес президента, в котором просили разобраться с ситуацией, сложившейся в медучреждении.

А в середине декабря коллектив НЦО написал обращение премьер-министру Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову с просьбой назначить директора медучреждения.

Но правительство не спешило с решением, долгое время рассматривался вопрос объединения Наццентра онкологии и центра гематологии. А в начале этого года стало известно, что несмотря на протесты медиков и пациентов, центры все-таки решили объединить.

URL: http://www.vb.kg/354741
Теги:
Национальный центр онкологии, онкология, парламент
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