"Кыргызтелеком" возглавил Нурлан Мадаминов

Совет директоров ОАО "Кыргызтелеком" избрал председателем правления – президентом компании Нурлана Мадаминова. Об этом сегодня, 2 февраля, "ВБ" сообщил председатель совета директоров Бекзат Усенканов.

На собрании председатель правления совета директоров Бекзат Усенканов представил Мадаминова коллективу.

"Мадаминов, исполняя обязанности председателя правления, смог проявить себя как опытный руководитель и хороший менеджер", - сказал Усенканов.

Напомним, Мадаминов исполнял обязанности председателя правления с 22 декабря 2017 года.

Его предшественник Эмиль Ешеналиев был досрочно освобожден от должности в связи с уголовным преследованием за заключение заведомо невыгодного договора с казахстанской компанией о повышении стоимости оказываемых услуг по доступу к сети интернет.