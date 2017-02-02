Джумакадыров: За 20 лет реальных мер в борьбе с коррупцией не предпринимали

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Аида Джумашева

За 20 лет реальных мер по борьбе с коррупцией не предпринималось. Об этом сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции заявил секретарь Совета обороны Темир Джумакадыров.

По его словам, до последнего времени борьба с коррупционными проявлениями носила лишь декларативный характер.

"С принятием стратегии антикоррупционной политики в 2012 году, нам удалось снизить коррупцию. Кроме того, с созданием нормативно-правовой базы и внесением поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Трудовой кодексы, мы повысили ответственность чиновников за коррупционные преступления, укрепили меры по пресечению данных преступлений", - сказал Джумакадыров.

URL: http://www.vb.kg/354744
Теги:
коррупция, Совет обороны, Темир Джумакадыров
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