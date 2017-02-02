На заседании ЖК премьер и Текебаев устроили словесную перепалку

Сегодня, 2 февраля, на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Сооронбай Жээнбеков и лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев устроили словесную перепалку. Предметом спора стало то, что за 20 минут до окончания "правительственного часа" Текебаев предложил выслушать лидеров фракций после 14.00.

Отметим, в "правительственный час" кабинет министров отчитывался об итогах вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

На что премьер-министр ответил, что во второй половине дня у него запланировано три совещания и большинство министров тоже будут принимать в них участие.

Но Текебаев был непреклонен и заявил, что главное заседание здесь, в Жогорку Кенеше. "Хватит проводить собрания! Что вы сделали? Ничего! Не решили ни одного вопроса! Ваши дежурные слова это "дай Бог сделаем", - эмоционально высказался лидер "Ата Мекена".

На что премьер возразил: правительство делает все, что в их руках, и работает.

"Тут решается судьба страны, если не хотите работать, уходите в отставку", - парировал депутат.

По итогам споров депутаты решили дать по пять минут каждому лидеру фракции.