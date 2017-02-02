Семейная ссора закончилась стрельбой. К счастью, без жертв

В селе Беловодском Московского района Чуйской области произошел инцидент. Семейная ссора переросла в стрельбу. Задержанный мужчина Т.Ф., 1970 года рождения, произвел два выстрела в воздух. По данным правоохранителей, из гладкоствольного оружия 12-го калибра.

Как уточняют в пресс-службе МВД КР, в ОВД Московского района вчера поступило сообщение о хулиганских действиях местного жителя, произошедших 31 января около 14.30 в селе Беловодском. В настоящее время ведется расследование.

"Там произошел семейный скандал, повлекший к хулиганским действиям. Мужчина с супругой своей поругался и, вероятно, хотел попугать ее и выстрелил из ружья в воздух. Пуля попала соседям в окно. Пострадавших, к счастью, нет" - сообщили в пресс-службе МВД КР.