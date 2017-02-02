В КР предлагают 10 сентября каждого года проводить День против суицида

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ВБ

В связи с возникновением "смертельных групп" в интернете, пропагандирующих и провоцирующих детей на совершение суицида и общим увеличением количества фактов суицида в КР, главный правозащитник страны Кубат Оторбаев предлагает 10 сентября каждого года проводить День против суицида.

По мнению омбудсмена, в этот день необходимо проводить профилактические и разъяснительные работы в целях предотвращения суицидов, а также привлечения внимания на эту проблему соответствующих государственных органов, СМИ, министерств, органов местного самоуправления, а также родителей и общества.

"Каждый год 10 сентября необходимо проводить мероприятия и акции по укреплению чувства ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в результате суицида", – сообщил Оторбаев.

URL: http://www.vb.kg/354751
Теги:
дети, омбудсмен, суицид
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