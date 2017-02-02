За военным билетом. Альтернативщики собираются на сборы

Сегодня, 2 февраля, в Бишкеке, Балыкчы и Джалал-Абаде состоялась отправка призывников на сборы мобилизационного резерва. В Оше ребят отправили еще вчера. Об этом сообщили в Генштабе ВС КР.

Мобилизация будет продолжаться до второго марта на базе войсковой части № 20636 командования Сухопутных войск Вооруженных сил КР.

Всего на сборах мобрезерва примут участие около 300 призывников альтернативной службы.

Для справки: Первые сборы мобилизационного резерва были проведены в период с 15 ноября по 14 декабря 2016 года на базе войсковой части № 20636, в которых приняло участие также 300 призывников.

"Те, кто в свое время не отслужили в армии, но при этом хотят получить военный билет, оплачивают определенную сумму и потом в течение месяца проходят сборы. Они все будут проходить сборы в одном месте и после этого получат военный билет. С этим документом уже можно будет устраиваться на работу в госструктуру. Необходимо будет лишь заплатить деньги и заполнить анкету", - сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВС КР.

Отметим, что в соответствии со статьей 21 Закона КР "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах" граждане, достигшие 25 лет, не прошедшие военную или альтернативную службу, не имевшие отсрочку или освобождение от призыва, имеют право на прохождение сборов мобилизационного резерва.