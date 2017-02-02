Омурбек Бабанов предлагает отозвать спикера парламента

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Аида Джумашева

Сегодня, 2 февраля, на заседании парламента лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов заявил о недоверии спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову.

По его словам, "РАЖ" приняла решение внести вопрос об отзыве торага и направить заявление спикеру для включения в повестку дня.

"Мы представители законодательной власти. Наша основная сила и работа - говорить начистоту, как есть. Когда мы выбирали спикера, мы говорили, что торага должен быть спикером не одной партии, а всего парламента. Чыныбай Турсунбеков относится к парламентариям несправедливо – комментирует их, дает оценку и переходит на личности. Согласно регламенту, количество депутатов в одном комитете не должно превышать четырех человек. Однако в комитете по конституционному законодательству от правящей фракции семь депутатов, что нарушает этику.

Парламентская фракция "Республика - Ата-Журт" приняла решение внести предложение об отзыве торага и направить его для включения в повестку дня. Это законный путь, в течение 72 часов предложение должно быть рассмотрено", - сказал Бабанов.

URL: http://www.vb.kg/354753
Теги:
Омурбек Бабанов, Чыныбай Турсунбеков, парламент
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Комментарии
Айжана Абдылдаева
02.02.2017, 16:15
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Плюсов: 8
Минусов: 4
Комментариев: 17

Наши депутаты вообще как дети малые. Обижаются друг-на друга и обещают больше  не играться вместе. Вот вчера буквально каждое СМИ передавали как на в зале ЖК присутствовало всего лишь 8 человек! И как это понимать? Это же яркий показатель безответственности и наглости наших депутатов! А сегодня приходят и сз за своих кулуарных обид и разборок ставять на алтарь судьбу целого правительства! А почему никто не думает о народе? Нужен ли нам такой парламент?!

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Дамиль Байтиков
02.02.2017, 16:53
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Видать сегодня все депы решили свести свои личные счеты, Бабанов, если у тебя какие-то претензии к Турсунбекову, разберитесь сами, не надо из-за ваших конфликтов откатывать все назад

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Бекзат Асаналиев
02.02.2017, 18:00
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если и отправлять кого-то в отставку, то всей шоблой, вместе с депами, и без возможности повторного избрания. остохренели уже!

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Алдаяр Эрнис
02.02.2017, 18:47

Да детка. интригы, игры только начинаются. Зима уже позади, господин Сооронбай уже никому не нужен, на носу Президентские гонки, АША подустал, хотя и Обама перед завершением свою работу весь мир облетал. Все руководители ведомств сидят, боятся что их уберут, а деньги то все отдали за пост. В общем Теке убедил и уговорил Бабаныча вместе с Торобаевым. Вот она как политика делается, они сильные смотри, возьмите еще Сариева к себе, вот тогда точно всех будете мачить. А кстати, про мнения народа забыли, хотя кого это волнует.

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