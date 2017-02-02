Омурбек Бабанов предлагает отозвать спикера парламента

Сегодня, 2 февраля, на заседании парламента лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов заявил о недоверии спикеру Жогорку Кенеша Чыныбаю Турсунбекову.

По его словам, "РАЖ" приняла решение внести вопрос об отзыве торага и направить заявление спикеру для включения в повестку дня.

"Мы представители законодательной власти. Наша основная сила и работа - говорить начистоту, как есть. Когда мы выбирали спикера, мы говорили, что торага должен быть спикером не одной партии, а всего парламента. Чыныбай Турсунбеков относится к парламентариям несправедливо – комментирует их, дает оценку и переходит на личности. Согласно регламенту, количество депутатов в одном комитете не должно превышать четырех человек. Однако в комитете по конституционному законодательству от правящей фракции семь депутатов, что нарушает этику.

Парламентская фракция "Республика - Ата-Журт" приняла решение внести предложение об отзыве торага и направить его для включения в повестку дня. Это законный путь, в течение 72 часов предложение должно быть рассмотрено", - сказал Бабанов.