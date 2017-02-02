"Ата Мекен" хочет выразить недоверие правительству

Сегодня, 2 февраля, на заседании парламента лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил, что его фракция начала сбор голосов для выражения недоверия правительству.

По словам парламентария, кабмин не выполняет возложенной на него миссии.

"Уровень товарооборота страны падает, вследствие чего наносится ущерб экономике. Один день реалий стоит трех дней будущего. Если помните, вступая в ЕАЭС три года назад, мы обещали ввести лаборатории по евростандарту, однако этого нет до сих пор. Если мы не сделаем усилий, то не сможем встать на ноги. Сегодня стало ясно, что правительство не сможет выполнить возложенную на него миссию. На дорогу "север - юг" потратили $1 млрд, хотя могли построить лаборатории. Если бы так было, то яблоки Иссык-Куля и урюк Баткена продавались бы в Европе и Казахстане, мясо Нарына и молоко Чуйской области продавались бы в Китае", - сказал Текебаев.

Он отметил, что если сейчас в республике не построят лаборатории, то продукция из КР не сможет выезжать за пределы страны.

"Премьер говорит, что у него в 14.00 совещание с завотделами. Сейчас не то время, когда надо дремать после сытных обедов. Если надо, правительство должно работать и до 10-ти вечера. Получается, что идеи ЕАЭС дискредитируются. Поэтому мы начинаем процесс выражения недоверия правительству и сбор подписей", - добавил лидер "Ата Мекена".