"Ата Мекен" хочет выразить недоверие правительству

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Аида Джумашева

Сегодня, 2 февраля, на заседании парламента лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил, что его фракция начала сбор голосов для выражения недоверия правительству.

По словам парламентария, кабмин не выполняет возложенной на него миссии.

"Уровень товарооборота страны падает, вследствие чего наносится ущерб экономике. Один день реалий стоит трех дней будущего. Если помните, вступая в ЕАЭС три года назад, мы обещали ввести лаборатории по евростандарту, однако этого нет до сих пор. Если мы не сделаем усилий, то не сможем встать на ноги. Сегодня стало ясно, что правительство не сможет выполнить возложенную на него миссию. На дорогу "север - юг" потратили $1 млрд, хотя могли построить лаборатории. Если бы так было, то яблоки Иссык-Куля и урюк Баткена продавались бы в Европе и Казахстане, мясо Нарына и молоко Чуйской области продавались бы в Китае", - сказал Текебаев.

Он отметил, что если сейчас в республике не построят лаборатории, то продукция из КР не сможет выезжать за пределы страны.

"Премьер говорит, что у него в 14.00 совещание с завотделами. Сейчас не то время, когда надо дремать после сытных обедов. Если надо, правительство должно работать и до 10-ти вечера. Получается, что идеи ЕАЭС дискредитируются. Поэтому мы начинаем процесс выражения недоверия правительству и сбор подписей", - добавил лидер "Ата Мекена".

URL: http://www.vb.kg/354755
Теги:
Омурбек Текебаев, парламент, правительство
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Комментарии
Айжана Абдылдаева
02.02.2017, 16:07
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 4
Комментариев: 17

Господин Текебаев настолько наглый лицемер, что критикует всех подряд за плохую работу по вступлению в ТС, но умалчивает о том, что именно Ата-Мекеновец Джоомарт Оторбаев был премьер -министром когда готовились вступать в союз. Именно он плохо работал в этом направлении и не подготовил страну к  равноправному вступлению в ТС! 

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кыргыз
02.02.2017, 16:46

Теке прёт на всех, надо отдать ему должное

0
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Жалоба модератору
кыргыз
02.02.2017, 16:46

Теке прёт на всех, надо отдать ему должное

0
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Жалоба модератору
Дамиль Байтиков
02.02.2017, 16:49
Карма: +40
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 81
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Комментариев: 143

То есть по мнению Текебаева из-за его обид и ссор премьер, правительство должно в отставку уйти? Пусть губу закатает

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Марина Новосибирова
02.02.2017, 17:04
Карма: +29
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Минусов: 21
Комментариев: 121

Частая смена правительства влечет, как правило, застои в развитии и реформе экономики страны.Чтобы управлять правительством, министерством, нужно как минимум полгода, чтобы вникнуть в суть работы и знать о подводных камнях и тонкостях работы. Даже если это мелкий бизнес, требуется время для вникания в работу. А тут целое правительство, целая страна. А у нас не так много времени для развития экономики.Например, в Азербайджане премьер-министр не меняется уже 12 лет. Это, конечно, другая крайность. Но нельзя не заметить, что, чем дольше человек работает на одном месте, тем профессиональнее он решает вопросы и разбирается в тонкостях работы.Взаимодействие между парламентом и правительством не должно быть похоже на выяснение отношений детей в песочнице. Иначе такими темпами мы войдем в книгу рекордов Гиннесса как государство, которое часто меняет правительство.

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Марат Гизатулин
02.02.2017, 17:36
Карма: -23
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Минусов: 106
Комментариев: 143


Если надо, правительство должно работать и до 10-ти вечера. 

атамекеновцы вчера в 10 часов торчали возле ГКНБ. какого спрашивается черта? там люди работали. а они им мешали.

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Jal79
02.02.2017, 19:13

Млииииин как же он достал этот Мародер, вообще я сравниваю ЖепЖутатов с трутнями в ульях которых вырезают пчеловоды за ненадобностью, т.к. они не пашут, а только жрут за счет других.

Вообще то Текебаев это просто такой феномен, я просто поражаюсь его бессовестностью, просто слов нет одни маты.........

хочу как в анекдоте "Хоронили Текебаева ПОРВАЛИ ДВА БОЯНА"

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Мыркымбай
02.02.2017, 23:26

Вчера на заседании парламента присудствовали 6 депутатов, а было зарегистрировано 89 дармоедов. Как это обьяснит господин Текебаев?

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