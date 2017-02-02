МВД: В 2016 году охранный ордер выдан 24 тыс. пострадавшим от насилия

В 2016 году охранный ордер выдан 24 тыс. человек, пострадавшим от насилия. Об этом сегодня, 2 февраля, на заседании парламента заявил заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

По его словам, число пострадавших от семейного насилия ежегодно растет.

"Эта проблема является одной из острейших. По части семейного насилия МВД исполняет свои функции. В прошлом году выявлено более 31 тыс. человек, пострадавших от насилия. Охранный ордер был выдан 24 тыс. гражданам, возбуждено 354 уголовных дела, к более 2 тысячам гражданам применены административные нормы воздействия", - сказал Асанов.

Он добавил, что за последние три года гражданский сектор активно следит за подобного рода правонарушениями, что позволяет милиции вовремя их выявлять и пресекать.