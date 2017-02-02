Сурабалдиева: Почему в тяжелые моменты до мужчин-депутатов не докричишься?

Депутаты-мужчины отказывают в поддержке коллегам-женщинам в части изменения законодательства по домашнему насилию. Об этом сегодня, 2 февраля, на заседании парламента заявила депутат от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева.

Отметим, что парламентарии обсуждают законопроект об охране и защите от семейного насилия. Согласно ему, на создание кризисных центров для женщин планируется выделить 25 миллионов сомов.

"Мы, женщины-депутаты, хотели поехать на конференцию по домашнему насилию в Ош. Попросили коллег-мужчин поддержать нас, однако все они отказали нам в этой просьбе. Почему в таких тяжелых моментах до мужчин не докричишься? Вы 25 млн сомов не можете выделить? У вас нет дочерей, сестер? Ведь когда делите свои должности, то выходите и что-то доказываете", - заявила Сурабалдиева.

В итоге законопроект направлен на голосование во втором чтении.