Сурабалдиева: Почему в тяжелые моменты до мужчин-депутатов не докричишься?

Работать надо, а не по конференциям ездить, народные деньги тратить. 25 миллионов за раз не многовато ли?
Депутаты-мужчины отказывают в поддержке коллегам-женщинам в части изменения законодательства по домашнему насилию. Об этом сегодня, 2 февраля, на заседании парламента заявила депутат от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева.
Отметим, что парламентарии обсуждают законопроект об охране и защите от семейного насилия. Согласно ему, на создание кризисных центров для женщин планируется выделить 25 миллионов сомов.
"Мы, женщины-депутаты, хотели поехать на конференцию по домашнему насилию в Ош. Попросили коллег-мужчин поддержать нас, однако все они отказали нам в этой просьбе. Почему в таких тяжелых моментах до мужчин не докричишься? Вы 25 млн сомов не можете выделить? У вас нет дочерей, сестер? Ведь когда делите свои должности, то выходите и что-то доказываете", - заявила Сурабалдиева.
В итоге законопроект направлен на голосование во втором чтении.