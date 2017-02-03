Кыргызстан ухудшил свои позиции в рейтинге свободы Freedom House

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Айдана Абдуваитова

В рейтинге уровня свободы в 2017 году Кыргызстан набрал меньше баллов, чем в прошлом. Такие данные приведены в ежегодном исследовании уровня свободы от Freedom House.

Согласно исследованию, уровень политической и гражданской свободы в Кыргызстане оценивается в 5 баллов. В общем рейтинге уровня свободы республика набрала 37 баллов. По шкале Freedom House с таким показателем Кыргызстан входит в категорию "частично свободных стран".

В региональном рейтинге частично свободные страны с самыми высокими баллами - это Украина (61 балл), Молдова (62 баллов) и Армения (45 баллов). Казахстан, Узбекистан и Таджикистан признаны несвободными странами.

Отметим, по сравнению с прошлым годом уровень свободы в Кыргызстане по оценке Freedom House несколько снизился. В прошлом году республика набрала 38 баллов и входила в тройку лидеров в СНГ.

Самый высокий уровень свободы отмечается в Финляндии, Норвегии, Швеции, Канаде и Нидерландах. Хуже всего в Сирии и Тибете.

Freedom House отмечает, что в целом во всем мире наметился спад уровня свободы и во многом из-за конфликта на Ближнем Востоке, в который так или иначе вовлечены и страны других регионов.

URL: http://www.vb.kg/354760
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Комментарии
Настасья Головченко
03.02.2017, 12:06
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На Украине война и уровень свободы страдания граждан незалежной не уменьшает.

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Настасья Головченко
03.02.2017, 12:07
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 7
Комментариев: 12

Ухудшение позиций произошло из-за того, что ведущие НПО отечественные делают всё, чтобы позционировать КР, как вторую Северную Корею.

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