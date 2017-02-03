Для помощи Чалдыбарскому интернату проведут благотворительный концерт

210  0
Айдана Абдуваитова

7 февраля в городе Бишкек состоится благотворительный концерт для сбора средств для воспитанников Чалдыбарского детского дома-интерната в Таласской области. Об этом рассказал один из организаторов вечера Дияс Джалишев.

На концерте выступят Светлана Назаренко ("Город 312"), Жийдеш Идирисова, Салтанат Аширова, Айым Айыльчиева, Аяна Касымова, команда "Жарайт Сити" и "Эл Эмне Дейт", музыкальную программу будет вести Эльдияр Кененсаров.

"Этой акцией мы стремимся привлечь интерес компаний и граждан для оказания помощи детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, без родительской опеки и поддержки родных людей", - сказал Джалишев.

Акцию проводят молодые активисты при поддержке Общественного фонда "Защита прав детей-сирот". Звезды кыргызской и российской эстрады выступят на безвозмездной основе. Все собранные средства пойдут на ремонт здания и нужды, необходимые для детского дома. Информация о сборе денежных средств и расходах будет открыта для всех. Организаторы на своих страничках в социальных сетях будут публиковать отчеты о ходе выполняемых работ.

Справка: Чалдыбарская школа-интернат для детей сирот, оставшихся без попечения родителей, находится на территории Таласской области Бакай-Атинского района в селе Кызыл-Сай. В настоящий момент там воспитываются 320 детей.

На сегодняшний день детский дом нуждается в:

  1. окнах - 28 шт.
  2. дверях - 26 шт.
  3. люстрах/ лампах - 235 шт.

URL: http://www.vb.kg/354761
Теги:
благотворительность, концерт, шоу-бизнес
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  