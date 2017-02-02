ОБСЕ возобновила мандаты своих офисов в Кыргызстане и Узбекистане

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возобновила мандаты своих офисов в Узбекистане и Кыргызстане, а также мандат наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе в пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково".

Такое решение принял Постоянный совет ОБСЕ 27 января. Однако как это в конечном итоге повлияет на деятельность Центра в нашей стране, пока неизвестно. По сообщению собственных источников "ВБ", неопределенность в статусе продлится до середины весны, затем судьба центра будет решаться главами МИД Кыргызстана и Австрии.

Для справки, в Ташкенте функционирует офис координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, а в Бишкеке – Центр ОБСЕ.

Напомним, лишение мандата произошло из-за событий в сентябре 2016 года. Тогда МИД КР сообщило ОБСЕ о намерении с 1 января 2017 года понизить статус центра, превратив его в программный офис ОБСЕ в Бишкеке. Такое решение было принято после выступления в Варшаве на ежегодном совещании ОБСЕ Кадыржана Батырова.