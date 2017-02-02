На спецсчет МЧС КР поступило более 59,5 млн сомов

По состоянию на 16.00 2 февраля на специальный счет МЧС КР поступило 59 млн 610 тыс. 532 сома 96 тыйынов.

Отметим, что прием гуманитарной помощи, поступающей от населения в пункты Министерства чрезвычайных ситуаций уже закончился вчера, 1 февраля.

При этом спецсчет МЧС остается открытым, так как еще многие изъявляют желание перечислить денежные средства в помощь пострадавшим.

Все желающие физические и юридические лица могут оказать финансовую помощь по следующим нижеуказанным реквизитам:

Счет номер 4407012100007868

Банк Центральное казначейство МФ КР

БИК 440001

Код платежа 14238900

г. Ош, ул. Моминова, 11

ОКПО 22710535

ИНН 00103200110150

Код УГНС 032 по г. Ош

Ответственным лицом по спецсчету от МЧС КР является сотрудница Управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности Динара Сарбашева. Тел. 0770950002, рабочий телефон (0312) 54 79 01.