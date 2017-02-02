МЧС предложили требовать от аэропорта "Манас" закупить пожарные машины

Сегодня, 2 февраля, на заседании парламента депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Тазабек Икрамов предложил заместителю министра чрезвычайных ситуаций Калысу Акматову потребовать от руководства международного аэропорта "Манас" закупить пожарные машины.

По мнению депутата, ведомству также следует проверять в школах и учебных заведениях наличие требований по противопожарной безопасности.

На вопрос парламентария о том, сколько в Бишкеке пожарных машин с высоким краном, замминистра ЧС ответил, что в стране всего одна такая машина и она находится в столице.

"До 2018 года мы хотим закупить три автомашины с высоким краном. А вообще, проблем много, если начнем озвучивать, времени не хватит", - сказал Акматов.