МЧС предложили требовать от аэропорта "Манас" закупить пожарные машины

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Аида Джумашева

Сегодня, 2 февраля, на заседании парламента депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Тазабек Икрамов предложил заместителю министра чрезвычайных ситуаций Калысу Акматову потребовать от руководства международного аэропорта "Манас" закупить пожарные машины.

По мнению депутата, ведомству также следует проверять в школах и учебных заведениях наличие требований по противопожарной безопасности.

На вопрос парламентария о том, сколько в Бишкеке пожарных машин с высоким краном, замминистра ЧС ответил, что в стране всего одна такая машина и она находится в столице.

"До 2018 года мы хотим закупить три автомашины с высоким краном. А вообще, проблем много, если начнем озвучивать, времени не хватит", - сказал Акматов.

URL: http://www.vb.kg/354768
Теги:
аэропорт, парламент, МЧС
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