Текебаев заинтересован в расшатывании политической ситуации в стране

Лидеру фракции "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву выгодно требовать отставки премьер-министра Сооронбая Жээнбекова и тем самым отвести внимание от его уголовного дела. Об этом сегодня сообщила политолог Айнура Арзыматова.

Как она отметила, в таких скандалах Текебаев как рыба в воде. Дело в том, что лидер "Ата Мекена" заинтересован в расшатывании политической ситуации в стране, роспуске правительства, разных внутрипарламентских скандалах, чтобы отвести внимание от него. Это все политические игры депутата и специально спровоцировано.

"Стоит отметить, требование отправить в отставку главу правительства идет в русле той ситуации, в которой сейчас находится сам Текебаев. Одним словом, это спекуляция на сегодняшних политических процессах. Премьер-министру нет оснований оставлять пост. Все это надуманные причины. Депутат во всем обвиняет Жээнбекова, в частности, критика заключается в том, что Кыргызстан зря вступил в ЕАЭС. А если подумать, то процесс вступления в Союз начался при работе во главе кабинета министров Жоомарта Оторбаева, который, кстати, ставленник партии "Ата Мекен". А сегодняшнему премьер-министру, наоборот, приходится все упущенные моменты в ускоренном темпе решать и устранять все недочеты", - поделилась эксперт.