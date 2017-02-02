Текебаев заинтересован в расшатывании политической ситуации в стране

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Лидеру фракции "Ата Мекен" Омурбеку Текебаеву выгодно требовать отставки премьер-министра Сооронбая Жээнбекова и тем самым отвести внимание от его уголовного дела. Об этом сегодня сообщила политолог Айнура Арзыматова.

Как она отметила, в таких скандалах Текебаев как рыба в воде. Дело в том, что лидер "Ата Мекена" заинтересован в расшатывании политической ситуации в стране, роспуске правительства, разных внутрипарламентских скандалах, чтобы отвести внимание от него. Это все политические игры депутата и специально спровоцировано.

"Стоит отметить, требование отправить в отставку главу правительства идет в русле той ситуации, в которой сейчас находится сам Текебаев. Одним словом, это спекуляция на сегодняшних политических процессах. Премьер-министру нет оснований оставлять пост. Все это надуманные причины. Депутат во всем обвиняет Жээнбекова, в частности, критика заключается в том, что Кыргызстан зря вступил в ЕАЭС. А если подумать, то процесс вступления в Союз начался при работе во главе кабинета министров Жоомарта Оторбаева, который, кстати, ставленник партии "Ата Мекен". А сегодняшнему премьер-министру, наоборот, приходится все упущенные моменты в ускоренном темпе решать и устранять все недочеты", - поделилась эксперт.

URL: http://www.vb.kg/354769
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Комментарии
Марина Новосибирова
02.02.2017, 17:26
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Комментариев: 121

Депутат во всем обвиняет Жээнбекова, в частности, критика заключается в том, что Кыргызстан зря вступил в ЕАЭС. А если подумать, то процесс вступления в Союз начался при работе во главе кабинета министров Жоомарта Оторбаева, который, кстати, ставленник партии "Ата Мекен"

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вот-вот, Текебаев, что забыл про это? Пусть Оторбаева своего пинает

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фрунзе
02.02.2017, 19:25

Это прямое вмешательство в ход следствия, конечно если есть уголовное дело. Мера пресечения, следственное управление ГКНБ!

Рухнут остатки страны!

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Касым Молдобаев
02.02.2017, 20:00
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6 лет Текебаев просидел в правящей коалиции, но как только следственные органы взяли его за мягкое, он сразу стал кричать, какой он оппозиционер и как его в связи с этим притесняют.

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