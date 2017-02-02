Избитая до полусмерти Малика пережила инсульт. Сейчас она пришла в себя

22-летняя Малика Ноотиева, которую в декабре прошлого года в Анталье избили до полусмерти, пережила третью операцию. Сейчас она постепенно восстанавливается. Об этом "ВБ" рассказала одна из волонтеров, которая помогает ей в Турции, Махабат Аксой.

Отметим, 31 января после проведения второй сложной операции по восстановлению имплантов в разрушенные участки черепа, состояние девушки ухудшилось. У нее было кровоизлияние в мозг и она пережила инсульт.

По словам Махабат Аксой, после этого ей сделали третью операцию.

"Сейчас она уже пришла в себя, но левая часть ее тела практически не работает. Восстановление требует длительного и особенного ухода. Все время рядом с ней находится ее мать, волонтеры приходят ей на замену. Также посольство направило одну женщину, чтобы она помогала матери. Эта уже третья операция за месяц и Малика держится", - рассказала она "ВБ".

Волонтер добавила, что сейчас в Анталье продолжается суд над тремя обвиняемыми.

Напомним, в середине декабря сильно избитую девушку Малику без сознания доставили в больницу "Акдениз". Тогда при ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего нашлись ее родственники в Кыргызстане. 7 января ее мать вылетела к ней и сейчас находится с ней.

По данным местной полиции, ранее девушку принуждали к проституции. Избившие ее трое людей задержаны, дело передано в суд.