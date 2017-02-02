Избитая до полусмерти Малика пережила инсульт. Сейчас она пришла в себя

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Айдана Абдуваитова

22-летняя Малика Ноотиева, которую в декабре прошлого года в Анталье избили до полусмерти, пережила третью операцию. Сейчас она постепенно восстанавливается. Об этом "ВБ" рассказала одна из волонтеров, которая помогает ей в Турции, Махабат Аксой.

Отметим, 31 января после проведения второй сложной операции по восстановлению имплантов в разрушенные участки черепа, состояние девушки ухудшилось. У нее было кровоизлияние в мозг и она пережила инсульт.

По словам Махабат Аксой, после этого ей сделали третью операцию.

"Сейчас она уже пришла в себя, но левая часть ее тела практически не работает. Восстановление требует длительного и особенного ухода. Все время рядом с ней находится ее мать, волонтеры приходят ей на замену. Также посольство направило одну женщину, чтобы она помогала матери. Эта уже третья операция за месяц и Малика держится", - рассказала она "ВБ".

Волонтер добавила, что сейчас в Анталье продолжается суд над тремя обвиняемыми.

Напомним, в середине декабря сильно избитую девушку Малику без сознания доставили в больницу "Акдениз". Тогда при ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми. Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространяли ее фото, после чего нашлись ее родственники в Кыргызстане. 7 января ее мать вылетела к ней и сейчас находится с ней.

По данным местной полиции, ранее девушку принуждали к проституции. Избившие ее трое людей задержаны, дело передано в суд.

URL: http://www.vb.kg/354771
Теги:
соотечественники, Турция
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Комментарии
простой пенсионер
02.02.2017, 20:43

Дорогие Кыргызстанцы, давайте поможем этой девушки, которая не сломалась после такого давления, но ей это стоило здоровья.  ВБ, дайте пожалуйста адреса куда можно послать помощь.

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Жасмин
03.02.2017, 09:48

В России за такое обращение со своими гражданами тут же забили бы тревогу,поднимали бы вопрос чуть ли не в государственном масштабе!!А наши молчат.Чем обсуждать на заседаниях всякую чушь и друг друга "чуку чуку",решайте такие проблемы!Бедная девушка не из хорошей жизни наверное туда поехала,и сколько таких по всему миру наших граждан!!Когда же создадут условия и рабочие места молодежи,чтоб никому не хотелось в поисках работы выезжать за пределы страны!!!

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