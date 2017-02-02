Борьба: в 2018 году в КР планирует провести чемпионат Азии среди студентов

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Гулиза Авазова

Сегодня, 2 февраля в Национальном олимпийском комитете Кыргызстана состоялась встреча с представителями Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, Кыргызстан посетили вице-президенты Международной федерации студенческого спорта (FISU) Мариан Дымальский и Леонз Едер.

У них состоялось встреча с генеральным секретарем НОК КР Саламатом Эргешовым, заместителем директора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канатбеком Арпачиевым и президентом федерации студенческого спорта КР Токтобеком Иманалиевым.

Стороны обсудили сотрудничества по развитию студенческого спорта в Кыргызстане, где озвучили возможность проведения чемпионата Азии по спортивной борьбе среди студентов в Кыргызстане в 2018 году.

Также гости ознакомились работой Национального олимпийского комитета.

Отметим, что гости приняли участие на открытии Всемирной Универсиады в Казахстане, который проходит в эти дни и продлятся до 8 февраля 2017 года. В этой универсиаде также принимает участие сборная студентов Кыргызстана.

URL: http://www.vb.kg/354774
Теги:
НОК, универсиада, федерация, чемпионат
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