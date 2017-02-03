Грузия входит в Шенгенскую зону

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Депутаты Европарламента на пленарном заседании в четверг проголосовали за предоставление Грузии безвизового режима при посещении ее гражданами стран Шенгенской зоны. Сообщает Би-би-си.

Большинство парламентариев поддержали это решение, однако, представители Британии и Голландии посчитали его преждевременным.

Евродепутаты также отметили, что в случае выявления каких-либо нарушений ЕС задействует механизм по приостановлению безвизового режима.

Теперь отмену виз для граждан Грузии предстоит одобрить Совету ЕС. Решение вступит в силу после его публикации в официальном журнале Евросоюза. Кроме того, на сессии депутаты Европарламента утвердили введение безвизового режима для Косово и сняли преграду к безвизовому режиму для Украины

Переговоры о безвизовом въезде граждан Грузии в ЕС велись с 2012 года одобрили введение безвизового режима и для Косово.

URL: http://www.vb.kg/354776
Теги:
Грузия, Европейский союз
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Бактыбек Жумашев
03.02.2017, 11:17
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