Пострадавший в ДТП в Москве остается в тяжелом состоянии. Родных пока нет

Пострадавший в результате ДТП на Варшавском шоссе в Москве кыргызстанец остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в посольстве КР в Москве.

По словам врачей, состояние 22-летнего Кылычбека уулу Бекбола остается тяжелым, поэтому к нему не пускают сотрудников посольства, которые пытались с ним увидеться. Родственники парня пока не объявились.

Напомним, 1 февраля, примерно в 15.20 по московскому времени (18.20 по бишкекскому) на Варшавском шоссе столкнулись "Тойота" и УАЗ. В результате ДТП погибли 8 человек - граждане России, Узбекистана и Таджикистана. Пострадали три человека, в том числе гражданин Кыргызстана – 22-летний Кылычбек уулу Бекбол, который находился за рулем "Тойоты". Все они были доставлены в государственную клиническую больницу №1 санитарным вертолетом.

По неуточненным данным, пассажиры "Тойоты" направлялись в миграционный центр, расположенный в деревне Сахарово для оформления документов.

По данным следствия, виновником ДТП является водитель "Тойоты" и в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Вопрос находится на контроле посольства", - отметили в диппредставительстве.