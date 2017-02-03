"Требования Текебаева отправить в отставку главу правительства - вздор"

"Требования Омурбека Текебаева отправить в отставку премьер-министра страны Сооронбая Жээнбекова - вздор", -заявил эксперт Бекбосун Борубашев, комментируя требование ряда депутатов отправить в отставку главу кабмина.

Как он отметил, то правительство, которое дало согласие на вступление страны в ЕАЭС, это было правительство во главе с Жоомартом Оторбаевым.

"Как раз-таки с подачи Омурбека Текебаева Оторбаев стал главой правительства. И более того, Оторбаев был членом партии "Ата Мекен". Значит, нужно спрашивать с Оторбаева и Текебаева. Почему два года назад они дали согласие на вступление КР в ЕАЭС. Почему у них на тот момент не было конкретных предложений для того, чтобы страна оказалась не в проигрышном, а в выигрышном положении. Надо начинать оттуда. Это будет справедливо", - заявил Борубашев.

Также эксперт обратил внимание на то, кем формируется состав правительства.

"Правительство формируется парламентом страны. Пора рассмотреть ответственность парламента. Потому что именно Жогорку Кенеш приводит туда своих близких, партнеров и тех, кто им хорошо заплатил - и так формируется новый кабинет министров. И когда правительство плохо работает, это значит, что Жогорку Кенеш плохо работает. А следовательно, отвечать они должны сами. И потом требовать отставки главы правительства, утверждая, что он плохо работает, экономика страны не растет и попутно обвинять в том, что страна неудачно вступила в ЕАЭС – безосновательно", - сказал политолог.

Кроме этого, он отметил, что здесь есть заинтересованные лица. "Есть такое выражение: плох тот солдат, который не мечтает быть генералом, вот так и в политике. Все, кто критикуют премьер-министра, спикера, сами хотят занять эти посты, и всё", - заявил Борубашев.

Отметим, вчера, 2 февраля, на заседании парламента, где заслушивался отчет правительства по итогам вступления КР в ЕАЭС, лидеры фракций "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, "Республики - Ата Журт" Омурбек Бабанов и "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев потребовали добровольной отставки премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.