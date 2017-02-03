Да будет свет! Коммунальщики продолжают устанавливать уличное освещение

Муниципальное предприятие "Бишкексвет" ведет работу по модернизации наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

С начала этого года предприятием уже установлены 260 новых современных светодиодных светильников на улицах Шабдан Баатыра и Токтогула. В настоящее время ведутся ремонтные работы по улице Юнусалиева.

По данным мэрии, всего в этом году планируется установить 6 тысяч энергосберегающих светильников на 38 улицах города. Сотрудники "Бишкексвета" также планируют заменить существующие сети наружного освещения на самонесущие изолированные проводы протяженностью 20 км.

Не первый раз горожане обращаются с вопросом, почему днем на улицах горят фонари. В муниципалитете объяснили: в связи с требованиями организационно-технологических схем, и обеспечения техники безопасности работы по поддержанию нормируемых светотехнических параметров установки, работники МП "Бишкексвет" вынуждены проводить ремонтно-восстановительные работы в дневное время при включенном уличном освещении.