Школа и стадион в украинской Авдеевке подверглись обстрелу

Официальные власти Донецкой области Украины обвинили боевиков так называемой ДНР в обстреле школы и стадиона в городе Авдеевка под Донецком, в результате которого погибли несколько человек, сообщает Би-би-си.

Как сообщил глава областной администрации Павел Жебривский, на стадионе находились палаточный городок и пункты обогрева, а в школе - пункт сбора гуманитарной помощи.

По его словам, в результате погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения.

Ранее украинские военные сообщили о гибели в четверг двух своих бойцов из-за обстрела Авдеевки пророссийскими сепаратистами. Также сообщалось, что еще девять украинских военнослужащих получили ранения.

Командование так называемой ДНР, контролирующей ряд районов в Донецкой области Украины, в свою очередь обвиняет украинских военных в обстрелах Донецка. По словам представителя "народной республики", в четверг под обстрелом погиб один мирный житель, еще 10 пострадали.

Таким образом, всего, по данным сторон конфликта, в четверг под обстрелами погибли в общей сложности пять человек и пострадал 21. Сведений о числе жертв обстрелов из независимых источников нет.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в применении реактивной артиллерии.

По информации властей региона, Авдеевку обстреливали из систем залпового огня "Град", в то время как боевики из ДНР утверждают, что попали под обстрел из установок "Ураган".

Наблюдатели ОБСЕ ранее подтвердили факт обстрелов как Донецка, находящегося под контролем пророссийских мятежников, так и Авдеевки, где находятся украинские военные. Наблюдатели обратили внимание на грубые нарушения перемирия обеими сторонами.

В частности, наблюдатели обнаружили на линии соприкосновения с обеих сторон реактивную и ствольную артиллерию, которая по условиям перемирия должна была быть от нее отведена. Было зафиксировано применение систем залпового огня в районах Авдеевки, Ясиноватой и Горловки.

Также корреспондент Би-би-си Том Барридж обнаружил в Авдеевке танки. О наличии в городе бронетехники сообщает и ОБСЕ. Однако украинские военные утверждают, что не обстреливают Донецк ни из танков, ни из артиллерии.

Ситуация в Авдеевке обострилась в ночь на минувшее воскресенье. Тогда же были зафиксированы самые крупные потери за последние полтора месяца. Стороны конфликта обвиняют в случившемся друг друга.

Президент России Владимир Путин поддержал позицию мятежных "народных республик". По его мнению, обострение конфликта спровоцировала украинская сторона, чтобы, как он выразился, выставить себя жертвой агрессии.

Президент Украины Петр Порошенко, напротив, обвинил в обострении ситуации в районе Авдеевки пророссийских боевиков. По его словам, впервые за много дней против украинских военных и мирных жителей применили реактивную артиллерию.