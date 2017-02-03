В ДТП около ВДНХ погибли три человека. Среди них школьник

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Глеб Куренев

Вчера, 2 февраля, примерно в 20.30 в Бишкеке в районе ВДНХ в результате ДТП погибли три человека, в том числе и школьник. Об этом "ВБ" сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что автомобиль "Субару" двигался в направлении вверх по проспекту Ч.Айтматова (бывш. Мира). За рулем автомобиля находилась 18-летняя девушка по имени Анна, с ней в салоне были ещё двое молодых людей. Один из них был учеником 11-го класса школы № 37. Автомобиль вылетел с обочины и врезался в дерево. Все пассажиры скончались на месте, не приходя в сознание.

По данному факту в настоящий момент проводят экспертизы, все необходимые материалы собраны и переданы в следственный отдел.

Очевидцы сообщают, что автомобиль несся со скоростью около 200 километров в час. После ДТП автомобиль разорвало на 3 части, и осколки разлетелись в радиусе 50 метров.

URL: http://www.vb.kg/354784
Теги:
ДТП, Бишкек
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Комментарии
Moto Mototo
03.02.2017, 10:30
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 17
Минусов: 7
Комментариев: 28

Чем думали родители когда покупали малолетке мощный автомобиль? Теперь 100 раз пожалеют об этом.

Хорошо хоть посторонних людей не поубивали.

+1
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Moto Mototo
03.02.2017, 11:21
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 17
Минусов: 7
Комментариев: 28

Может для кого-то это звучит цинично, но виноваты в этой аварии именно родители, которые дали покататься или купили малолетнему ребенку мощный автомобиль. Был бы там какой-нибудь овощной Фит или старенький Пассат и не разбились бы они. А тут купили Импрезу, да еще наверно турбовую, вот вам и результат. Можете жаловаться на комментарий сколько влезет, но сути это не меняет. Ходите и дальше в розовых очках, если вам это нравится.

+2
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Бек
03.02.2017, 11:41

Moto Mototo

Может для кого-то это звучит цинично, но виноваты в этой аварии именно родители, которые дали покататься или купили малолетнему ребенку мощный автомобиль. Был бы там какой-нибудь овощной Фит или старенький Пассат и не разбились бы они. А тут купили Импрезу, да еще наверно турбовую, вот вам и результат. Можете жаловаться на комментарий сколько влезет, но сути это не меняет. Ходите и дальше в розовых очках, если вам это нравится.

Полностью поддерживаю!!! 

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Суман
03.02.2017, 11:55

Думаю, девушка перепутала педали. Вместо тормоза нажала на газ. У новичка такое бывает. Вообще новичкам нельзя водить мощные авто, и еще вечером. Пусть земля им будет пухом.

    Опасно водить машину не только в нетрезвом состоянии, но и когда болеешь. Несколько дней назад за рулем живот скрутило, чуть было не создала аварийную ситуацию, другие водители через окно кричали "дура". Действительно виновата. В глазах потемнело и не смогла управлять авто. В дороге может быть всякое. 

Комментарии выше обвиняют родителей, я с этим не согласна. Вот история с Боингом, все были дома, мирно спали. Боинг упал на их дома и все... 

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Бишкекчанин
03.02.2017, 11:57

Жаль почему в этой жуткой аварии только пассажиров . Нестись по городу да и хоть где на бешенной скорости ... Лучше бы она сама разбилась чем принесла и другим семьям горе .

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Insta
03.02.2017, 12:05

Примите мои соболезнования.

Сейчас в инстаграме сидит девушка под ником " aiganysh 07",ее зовут Айганыш,она в группе смерти ( или хочет быть).

Так же,она хорошо знает Алинура Абдыкалыкова с " Жарайт сити",его ник" alinur_ raf".

Это безнравственно Айганыш,выпендрюшка.

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sss
03.02.2017, 12:53

Moto Mototo

Чем думали родители когда покупали малолетке мощный автомобиль? Теперь 100 раз пожалеют об этом.

Хорошо хоть посторонних людей не поубивали.

хорошо что не убили других людей и детей...

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312
03.02.2017, 13:00

Абсолютно согласен с предыдущим комментарием. Чем думали родители? Конечно по человечески их очень жаль, потерять детей страшно. Но сколько других таких родителей покупают и даютдетям все, что они захотят, в результате у детей даже понятия нет об ответственности, уважения к другому, о ценности жизни человеческой.

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Абрек
03.02.2017, 15:01

Прежде чем купить малолетнему чаду машину, родителям нужно хорошенько подумать, машину ему покупаешь или гроб.

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Yann Tiersen
03.02.2017, 18:10
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Во-первых, за рулем была не девушка. Во-вторых, не стоит так говорить, не зная человека и ситуации которая случилась. В-третих, если бы случилось бы что с тобой, а незнакомые люди так говорили о тебе, было бы приятно ?

Я знал погибшую, Анну, хорошая, добрая  и отзывчивая девушка. 

До сих пор в шоке от случившегося, до сих пор не могу поверить..

 И да, редакторы, почему вы пишите так много неправды? 

1) За рулем была не она.

2) Ей было больше 18 лет.

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