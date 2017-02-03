В ДТП около ВДНХ погибли три человека. Среди них школьник

Вчера, 2 февраля, примерно в 20.30 в Бишкеке в районе ВДНХ в результате ДТП погибли три человека, в том числе и школьник. Об этом "ВБ" сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что автомобиль "Субару" двигался в направлении вверх по проспекту Ч.Айтматова (бывш. Мира). За рулем автомобиля находилась 18-летняя девушка по имени Анна, с ней в салоне были ещё двое молодых людей. Один из них был учеником 11-го класса школы № 37. Автомобиль вылетел с обочины и врезался в дерево. Все пассажиры скончались на месте, не приходя в сознание.

По данному факту в настоящий момент проводят экспертизы, все необходимые материалы собраны и переданы в следственный отдел.

Очевидцы сообщают, что автомобиль несся со скоростью около 200 километров в час. После ДТП автомобиль разорвало на 3 части, и осколки разлетелись в радиусе 50 метров.