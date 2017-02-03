ГУВД ввело особый надзор за интернет-клубами

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Родион Решетов

1 февраля сотрудники правоохранительных органов провели рейд по компьютерным клубам. Они проверили девять интернет-клубов на предмет нахождения в них несовершеннолетних после 22.00, а также изучили истории посещения интернет-страниц опасного содержания.

По результатам проверки милиция выявила 8 несовершеннолетних, троих из которых передали родителям, а пятерых доставили в Центр профилактики правонарушений несовершеннолетних (ЦППН) МВД.

В тот же день аналогичная проверка интернет-заведений прошла в Ленинском районе. Правоохранители проинспектировали 10 ночных компьютерных клубов и выявили девять несовершеннолетних, пятерых из которых доставили в Центр адаптации и реабилитации несовершеннолетних МВД КР, а четверых передали родителям.

Подобные рейдовые мероприятия инспекторы ИДН УВД будут проводить регулярно в дневное и ночное время. Со всеми родителями дети, которых выявлены во время рейдов, милиция провела профилактические беседы и вынесла предупреждение о привлечении к административной ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

Кроме того, инспекторы провели беседы с администраторами компьютерных клубов о запрете посещения их заведений несовершеннолетними во время учебного процесса и после 22.00. Отметим, что при повторном выявлении несовершеннолетних к владельцам клубов будут применять административные меры вплоть до закрытия заведений.

По информации столичного ГУВД, рейды проводятся на постоянной основе. Однако ввиду последних событий, связанных с вовлечением подростков в опасные интернет-игры, введен особый надзор за игровыми клубами.

"Мы рейды проводим всегда, но по выявлению подростков в интернет клубах в поздние часы, а также во время школьных занятий. В отношении родителей также будут приниматься административные меры. На первый раз - это замечание, а затем будет накладываться штраф", - рассказал начальник пресс-службы ГУВД г. Бишкек Олжобай Казабаев.

URL: http://www.vb.kg/354785
Теги:
ГУВД, нарушения, несовершеннолетние, рейд, Бишкек
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